Gottschalks Anwesen bei Bränden in Kalifornien zerstört

Bei den Bränden im US-Bundesstaat Kalifornien ist das Anwesen des deutschen Showmasters Thomas Gottschalk zerstört worden.

Gottschalk moderierte eine Spenden-Gala in München und seine Ehefrau war zuhause, als die Flammen immer näher kamen. "Sie ist mit 100 weiteren betroffenen Nachbarn geflüchtet. Sie konnte nur unsere beiden Katzen mitnehmen", sagte Gottschalk der "Bild" (Montagsausgabe).

Inzwischen ist seine Frau in einem Hotel in Sicherheit. Sein Sohn sei auf dem Weg zu ihr, so die Zeitung. Gottschalk selbst wird erst Freitag wieder in Los Angeles sein. Am Sonntag hatten die Gottschalks ihren 42. Hochzeitstag. Der Entertainer sagte der "Bild", dass sein Herz für seine Frau brenne, wüsste jeder. "Aber dass zum Hochzeitstag auch noch unser Haus brennt, muss nicht sein."

