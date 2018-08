Gravity und Microsoft bilden strategische Partnerschaft zur Digitalisierung von Lieferketten

Gravity Supply Chain meldet heute die Bildung einer Partnerschaft mit Microsoft, mit deren Hilfe die Bereitstellung seiner SaaS-Lösungen (Software-as-a-Service) beschleunigt werden soll. Gravity macht die Lieferkette für Organisationen in Echtzeit lückenlos sichtbar. Seine Software bietet des Weiteren prognostische Informationen, zu treffende Maßnahmen und automatisierte Unterstützung der Entscheidungsfindung in den gesamten globalen Beschaffungs-, Lieferketten und Logistiknetzen eines Unternehmens. Gravity wird die Azure-Cloud-Plattform von Microsoft nutzen, um die Umsetzung marktführender, differenzierter SaaS-Lösungen für seine Kunden mit beschleunigtem Tempo fortzuführen.

„Unsere Software unterstützt die Digitalisierung der Lieferkette bei einigen der weltweit führenden Unternehmen, so dass diese Umsatzchancen wahrnehmen und das Kundenengagement steigern können“, erklärte Graham Parker, Chief Executive Officer, Gravity Supply Chain. „Unsere Partnerschaft mit Microsoft steht im Einklang mit unserer Mission, die darin besteht, die heutigen Lieferketten zu verbessern, während die Welt in das digitale Wirtschaftszeitalter eintritt.“

Microsoft ist ebenfalls sehr erfreut über die von der Partnerschaft in Aussicht gestellten Chancen. Gerald Leo, Director, Commercial Partners and Small Medium Enterprises Group, Microsoft Singapore, sagte dazu: „Microsoft Azure untermauert ein hohes Niveau an organisatorischer Effizienz und erleichtert die datenorientierte Entscheidungsfindung. Damit ist es die perfekte Plattform für die Umsetzung der innovativen SaaS-Lieferkettenlösungen von Gravity, die den Kunden dabei behilflich sein werden, ihre Lieferkette auf digitale Methoden umzustellen und dadurch in den Genuss höherer Produktivität und intelligenterer Entscheidungen zu kommen.“

Leo ergänzte: „Die Partnerschaft mit Microsoft wird Gravity in die Lage versetzen, die intelligente Cloud-Plattform von Microsoft zu nutzen und mit seinem Lieferketten-Knowhow zu verbinden, um modernste zukunftsfähige Systeme bereitzustellen.“

Pratima Amonkar – Regional Director - APAC, Microsoft, fügte hinzu: „In der ganzen Welt sind Unternehmen bestrebt, neue Wege für effizientere Arbeitsweisen und bessere Wertschöpfung für ihre Kunden zu finden. Eine digital umgewandelte Lieferkette ist ein wichtiger Differenzierungsfaktor gegenüber der Konkurrenz, mit dem Firmen diese Ziele erreichen können. Die Partnerschaft von Gravity und Microsoft wird das Beste aus Azure - einer intelligenten, zuverlässigen Cloud - herausholen, um Lieferkettensysteme der Zukunft aufzubauen.“

Gravity steht als Co-Vertriebspartner bereit

Im Rahmen der Partnerschaft werden Gravity und Microsoft ihre Kräfte auch im Hinblick auf Marketing, Branchen- und Vordenker-Veranstaltungen vereinen und die SaaS-Lösungen von Gravity zudem gemeinsam an Einzelhändler und Hersteller vertreiben. Die Kunden und Community-Partner von Gravity werden außerdem in der Lage sein, das globale Partnernetz von Microsoft zu nutzen.

Source, die neue Product Lifecycle Management (PLM) Software von Gravity, ist auf Azure verfügbar.

Source ermöglicht Einzelhändlern die Verkürzung der Markteinführungszeiten und Bereitstellung hochwertiger Produkte zur richtigen Zeit und zum richtigen Preis. Source kann individuell oder zusammen mit der SaaS-Lösung Purchase Order Management (POM) von Gravity eingesetzt werden, um die gesamte Lieferkette lückenlos sichtbar zu machen und zu kontrollieren. Klicken Sie bitte hier , wenn Sie eine Vorführung von Source mit Gravity vereinbaren möchten.

Über Gravity Supply Chain

Gravity Supply Chain war 2018 auf der Liste der 10 innovativsten SCM-Lösungsanbieter vertreten und macht die globale Lieferkette in Echtzeit lückenlos sichtbar, so dass Manager die Kosten wirksamer reduzieren und Probleme erkennen können, die den Kundendienst beeinträchtigen. Gravity beschleunigt und strafft die Erfassung, Analyse und gemeinsame Nutzung von Daten in Echtzeit, um die Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung aller Lieferkettenpartner jederzeit und überall zu verbessern.

