Greene Tweed erzielt Nadcap-Akkreditierung für zerstörungsfreies Testen

Das Testlabor von Greene Tweed für zerstörungsfreies Testen (NDT) brachte unlängst den Audit im Hinblick auf die Nadcap-Akkreditierung für digitale Radiographie der NDT-Testanlage bei Verbundwerkstoffen unter Einsatz eines Digital Detector Array (DDA) zum Abschluss.

Greene Tweed hat eine NDT-Fähigkeit für komplex geformte Verbundwerkstoffbauteile entwickelt und implementiert, die unter dem Namen Xyscan® bekannt ist. Damit können komplex geformte Verbundwerkstoffkomponenten zerstörungsfrei getestet werden, bei denen die Prüfung mit herkömmlichen NDT-Methoden, wie Ultraschall, bisher ungeeignet oder unpraktisch war. Xyscan® kann 2D- und 3D-Bildgebung erstellen, um eine detaillierte Verfahrensbestätigung, Schadentoleranzanforderungen, geometrische Messungen und Produktdefekterkennung zu unterstützen.

In Verbindung mit der Investition in Ausrüstung und Kompetenzen versetzt die Nadcap-Akkreditierung Greene Tweed in die Lage, hausinterne DDA-NDT-Prüfungen von Produktionsverbundausrüstung für Verkehrsflugzeuge durchzuführen. Um diesen Standard zu erzielen, brachte die Qualitätssicherungsabteilung von Greene Tweed einen strengen und umfassenden Audit gemäß den strengen Anforderungen der Nadcap-Akkreditierung zum Abschluss.

Mit der Akkreditierung verbessert Greene Tweed seine Reaktionsfähigkeit im Hinblick auf neue Produktentwicklungsanfragen für Verbundwerkstoffbauteile, und gleichzeitig werden die Fähigkeiten des Unternehmens für kompliziertere Produktionsanforderungen weiter ausgedehnt. Darüber hinaus optimiert das Unternehmen seine Kompetenzen zur Erfüllung der zunehmenden Produktionsbauraten für komplex geformte Verbundwerkstoffbauteile in neuen Flugzeugen.

„Das Qualitätsteam von Greene Tweed nahm eine ganze Reihe von Hürden, um diese Akkreditierung zu erzielen, und der Erfolg bezeugt das Talent und Engagement unserer Mitarbeiter“, so Hugh McCall, Quality Engineer und Nadcap NDT Project Leader. „Diese Akkreditierung verdeutlicht die Bereitschaft von Greene Tweed, die Erwartungen der Kunden zu erfüllen und zu übertreffen, und zwar durch Bereitstellung der jeweils bestgeeigneten Mittel.“

Greene Tweed produziert diverse komplex geformte Xycomp® DLF®-Komponenten auf der Basis von leistungsstarken, kohlefaserverstärkten thermoplastischen Werkstoffen, die Gewichtsverringerung, Teilekonsolidierung, Korrosionsbeständigkeit und andere Vorteile des Metallersatzes bieten. Xycomp® DLF®-Bauteile sind derzeit in zahlreichen bedeutenden Verkehrsflugzeugmodellen im Einsatz.

Nadcap (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program) ist ein weltweites kooperatives Akkreditierungsprogramm für Luft- und Raumfahrttechnik, Verteidigung und verwandte Branchen. Das Nadcap-Programm wird vom Performance Review Institute (PRI) verwaltet und wurde 1990 von SAE International gegründet.

Über Greene Tweed

Greene Tweed ist ein führender globaler Hersteller von leistungsfähigen Dichtungen und anspruchsvollen technischen Komponenten.

Greene Tweed verfügt seit mehr als 150 Jahren über technische Expertise und kommerzielles Know-how in vielen verschiedenen Märkten und arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um innovative Lösungen zu entwickeln, mit denen leistungstechnische Herausforderungen bewältigt und die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden können.

Wir bieten Design- und Herstellungskompetenzen weltweit und lösen erfolgskritische Probleme durch die Entwicklung kundenspezifischer, hochmoderner Komponenten.

Die Produkte von Greene Tweed werden weltweit verkauft und vertrieben.

