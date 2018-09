Greene Tweed nutzt weltweite Fertigung und Copy Exactly! zur Förderung des Marktwachstums

Kunden von Greene Tweed in der ganzen Welt vertrauen auf die Werkstoffkompetenzen, maßgeschneiderten technischen Lösungen und den kollaborativen Ansatz des Unternehmens bei der Konzipierung und Herstellung von Elastomer-, Thermoplast- und Thermoplastverbundlösungen, die bewährte Leistung in extremen und anspruchsvollen Betriebsumgebungen sicherstellen. Zur Unterstützung seines nachhaltigen Marktwachstums und zur Befriedigung von Nachfragespitzen hat Greene Tweed die Kapazitäten seiner Fertigungsanlagen im Lauf der vergangenen vier Jahre proaktiv ausgedehnt. Dabei kommt die Copy-Exactly!-Methodologie zum Einsatz, um Produktgleichwertigkeit mit Belegdaten zu gewährleisten.

Greene Tweed Elastomer Center of Excellence (Photo: Greene Tweed)

Mit Fertigungsanlagen in ganz Nordamerika, Europa und Asien ist Greene Tweed in einer einzigartigen Position, um seine Kunden in den jeweiligen lokalen Märkten zu bedienen. Die Kapazitätsausweitung wird durch den Einsatz von Copy Exactly! erzielt. Dabei handelt es sich um einen Ansatz zum Design- und Prozessänderungsmanagement, der physische und funktionale Auswechselbarkeit von Bau- und Ersatzteilen sicherstellt, wobei strenge empfohlene Fertigungsrichtlinien angewendet werden.

Die häufigen Fabrikkonzepte von Copy Exactly! haben den Kunden des Unternehmens weltweit bereits mehrere Vorteile gebracht, darunter:

Produktgleichwertigkeit aus mehreren Fertigungsanlagen Burst-Kapazität für bessere Verfügbarkeit von Produkten Einheitliche Qualität und Leistung Geschäftskontinuitätsplanung

Im Rahmen seines Strebens nach fortlaufender hoher Fertigungsqualität und angesichts des kontinuierlichen schnellen Wachstums im Halbleitermarkt hat Greene Tweed das dreijährige Programm „The Right FITT™“ für Fabrik-Innovation und Technologietransformation ins Leben gerufen.

The Right FITT™ beinhaltet die empfohlenen Methoden von Industrie 4.0 zur Ausdehnung der Fertigungsfähigkeiten in bestehenden Anlagen, um Spitzenkapazitäten sicherzustellen und mit nachhaltigem Marktwachstum Schritt halten zu können. The Right FITT™ umfasst die Einführung innovativer Fertigungstechnologie, neuer Datensysteme und -kontrollen sowie ein dreistufiges Programm zur Verbesserung der Instandhaltung mit dem Ziel, Maschinenausfallzeiten komplett zu eliminieren. Zu den Produktionsvorteilen gehören die Möglichkeit von Produktanpassungen in Echtzeit und die optimierte Verfolgbarkeit von Kundenaufträgen. In Kombination mit der Copy-Exactly!-Methodologie von Greene Tweed und seiner globalen Präsenz wird The Right FITT™ noch größere Effizienzen und Prozessverbesserungen erbringen und das langjährige Ansehen des Unternehmens für global einheitliche Qualität und Serviceleistung damit weiter erhöhen.

Über Greene Tweed

Greene Tweed ist ein führender globaler Hersteller von leistungsfähigen Dichtungen und anspruchsvollen technischen Komponenten. Greene Tweed verfügt seit mehr als 150 Jahren über technische Expertise und kommerzielles Know-how in vielen verschiedenen Märkten und arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um technische Lösungen zu entwickeln, mit denen diese ihre leistungstechnischen Herausforderungen bewältigen und die Gesamtbetriebskosten senken können. Die Produkte von Greene Tweed werden weltweit verkauft und vertrieben. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Rufnummer +1.215.256.9521 (USA) oder auf unserer Website unter www.gtweed.com.

