Größter deutscher Medienpreis im Bereich Behindertensport / Einreichungen für den 19. German Paralympic Media Award ab sofort möglich

Berlin - Bereits zum 19. Mal schreibt die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) den German Paralympic Media Award aus. Mit diesem Medienpreis werden herausragende journalistische Beiträge über den Reha- und Behindertensport ausgezeichnet. Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäftsführer der DGUV und Stifter des ...

Berlin - Bereits zum 19. Mal schreibt die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) den German Paralympic Media Award aus. Mit diesem Medienpreis werden herausragende journalistische Beiträge über den Reha- und Behindertensport ausgezeichnet.

Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäftsführer der DGUV und Stifter des Preises: "Da wir in diesem Jahr bereits viele spannende Events im Bereich Behindertensport hatten, wie zum Beispiel die Winter-Paralympics in Pyeongchang, die Para-Leichtathletik-Europameisterschaft oder auch die Rollstuhlbasketball-Weltmeisterschaft, werden wir bestimmt wieder tolle Beiträge erhalten. Die jedes Jahr steigende Zahl an Einreichungen zeigt uns auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Der Behindertensport und damit auch Themen wie Inklusion und Rehabilitation gewinnen an Bedeutung in der Gesellschaft."

Mit dem German Paralympic Media Award werden die besten Reportagen und Hintergrundberichte sowie Interviews und andere Formen der Berichterstattung über den Sport von Menschen mit Behinderung prämiert. Entscheidend ist die gut recherchierte, kompetente sowie allgemein verständliche Darstellung. Die journalistischen Beiträge können aus der ganzen Vielfalt des Leistungs-, Breiten- und Rehabilitationssports von Menschen mit Behinderungen schöpfen. Es sind ausdrücklich Berichte zu allen Sportarten des Behindertensports gewünscht.

Einreichungen sind in fünf Kategorien möglich:

1. Film / Video (TV, Online) 2. Foto (Print, Online) 3. Audio (Rundfunk, Podcast, Online) 4. Artikel (Print, Online) 5. Online-Plattform / Social-Media-Kanal (Gestaltung einer ganzen Seite oder eines Portals)

Zusätzlich gibt es einen Sonderpreis für außerordentliches Engagement für den Behindertensport.

Es können alle journalistischen Arbeiten eingereicht werden, die ab dem 01. Januar 2018 veröffentlicht wurden. Einsendeschluss ist der 10. Dezember 2018. Die Einreichung von Beiträgen ist ab sofort auf folgender Webseite möglich: www.dguv.de/gpma

Die Preisverleihung des 19. German Paralympic Media Award findet am 20. März 2019 ab 11 Uhr in den Räumlichkeiten der DGUV in der Berliner Glinkastraße statt. Weitere Informationen zu Jurymitgliedern und die Möglichkeit zur Anmeldung für die Preisverleihung finden Sie hier: www.dguv.de/gpma

OTS: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65320 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65320.rss2

Pressekontakt: Stefan Boltz Pressesprecher Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen 030-130011414 presse@dguv.de