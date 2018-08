Group Ten Metals mit Upgrade zum OTCQB Venture Markt in den USA

Die Aktie von Group Ten Metals Inc. (TSX.V: PGE; FRA: 5D32) ist ab sofort auch am OTCQB® Venture Markt in den USA handelbar. Bis dato wurden die Stammaktien des Unternehmens dort nur am so genannten Pink Open Market gehandelt. Das Unternehmen verspricht sich durch die Höherstufung eine bessere Sichtbarkeit und höhere Handelsvolumen im amerikanischen Markt.

Das neue Listing könnte für Group Ten künftig insbesondere dann an Bedeutung gewinnen, wenn die Entwicklung auf dem Hauptprojekt Stillwater West im US-Bundesstaat Montana weiter erfolgreich voranschreitet.



Group Ten hat das PGE-Nickel-Kobalt Projekt, das auf einer Länge von rund 20 Kilometern unmittelbar an die Liegenschaften von Sibanye-Stillwater angrenzt, vor etwas mehr als einem Jahr überwiegend durch eigenes Staking erworben. Seitdem ist das Team rund um CEO Mike Rowley damit beschäftigt, die vielfältigen historischen Informationen aus rund 40 Jahren Explorationsgeschichte in moderner Form aufzubereiten.



Zuletzt hatten die Ergebnisse von Group Ten nahegelegt, dass das Stillwater strukturelle Ähnlichkeiten mit dem Platreef Projekt von Ivanhoe im Bushfeld Komplex in Südafrika aufweist. Platreef befindet sich derzeit in der Entwicklung. Die Entwicklungskosten für das Projekt belaufen sich auf 1,5 Milliarden Dollar. Dafür hat Platreef ein extrem langes Minenleben und eignet sich für maschinellen Abbau, während die viele Wettbewerber mit zunehmender Tiefe tendenziell immer unwirtschaftlicher werden. Group Ten hofft zeigen zu können, dass Stillwater West – wie Platreef - hohes polymetallische Potenzial besitzen.



