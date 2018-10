22.10.2018 - 04:53 Uhr Grüne machen Wermuth Konkurrenz: So will die Badenerin Stadträtin Ruth Müri in den Ständerat

Die Badener Stadträtin Ruth Müri kandidiert als Grüne für den Ständerat und macht damit der SP und ihrem Mann Cédric Wermuth Konkurrenz. Die 47-jährige Geografin erklärt, warum sie für eine breite Bevölkerung wählbar ist und was sie für das Amt in Bundesbern qualifiziert.