Grüne zweifeln an Diesel-Plänen

Die Grünen zweifeln an der Ankündigung von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Diesel-Besitzern bei möglichen Hardware-Nachrüstungen die finanzielle Selbstbeteiligung zu erlassen.

"Man wird sehen, was am Ende rauskommt. Der Verkehrsminister will keine Hardware-Nachrüstung und kämpft mit allen Mitteln dagegen", sagte Fraktionsvize Oliver Krischer der "Saarbrücker Zeitung" (Mittwochsausgabe).

Scheuer habe bisher auch nur ein theoretisches Modell vorgestellt. Seine erste Priorität sei nach wie vor, die Sache auszusitzen, sagte Krischer.

