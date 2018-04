GSMA begeht International Girls in ICT Day mit Veranstaltungen rund um den Globus

Die GSMA begeht in dieser Woche den jährlichen ITU International Girls in ICT Day, den Internationalen Tag für junge Frauen in der Informations- und Kommunikationstechnik, mit einer Reihe von Veranstaltungen, die es jungen Frauen ermöglichen und sie ermutigen sollen, sich über Karrieremöglichkeiten in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) zu informieren und Unternehmen weltweit dabei zu helfen, die Vorteile einer größeren Beteiligung von Frauen im Technologiesektor zu nutzen. Der ITU International Girls in ICT Day 2018 wird am Donnerstag, den 26. April, begangen; Veranstaltungen der lokalen GSMA-Büros finden in Atlanta, Barcelona, Brüssel, Dubai, Hongkong, London und Nairobi statt.

An ihrem weltweiten Hauptsitz in London lädt die GSMA eine Gruppe von Mädchen der The Bridge Academy, einer Schule im Londoner Stadtteil Hackney, zu einer Veranstaltung ein, die von BT im Rahmen an deren Innovation Event Space veranstaltet wird. Die Mädchen nehmen an einer Problemlösungs-Challenge teil und probieren au0erdem Speed-Networking mit erfolgreichen Frauen in der Technikbranche aus. Zu den Referenten der Londoner Veranstaltung gehören Vertreter vom FC Arsenal, der Cambridge University, Mastercard und Vodafone.

Weitere entsprechende Veranstaltungen:

Atlanta: Gemeinsam mit Cricket Wireless spendet das nordamerikanische Team Mobiltelefone mit Prepaid-Daten- und Messagingvolumen an Mädchen, die an einem früheren Programmier-Workshop bei ChickTeck Atlanta teilgenommen haben. Barcelona: In Zusammenarbeit mit Telefónica, WAYRA (Telefónicas „Open Future“-Programm zur unterstützung von Startups) und Mobile World Capital Barcelona hat das spanische Büro von GSMA Mädchen eingeladen, um Vorträge von Branchenexperten und Unternehmern zu hören und an einem praktischen Design- und Technologie-Workshop teilzunehmen. Brüssel: Der Tag wird diese Woche im Rahmen der Veranstaltung Women4Tech in Brüssel mit hochrangigen Referenten der Europäischen Kommission begangen. Hongkong: Beim lokale GSMA-Büro ist am Samstag, dem 28. April, eine Gruppe von zehn Mädchen für eine halbtägige Veranstaltung zu Gast für einen Programmier-Workshop gefolgt von Vorträgen von Gastrednern. Dubai: Lokale GSMA-Vertreter laden Mädchen in die Büros mehrerer nationaler Ministerien im Bereich IT und Kommunikation ein, gefolgt von Besichtigungen lokaler Betreiber, darunter Umniah in Jordanien, MTN, Sudatel und Zain im Sudan sowie Ooredoo, Orange und Tunisie Telecom in Tunesien. Nairobi: Das lokale Büro der GSMA arbeitet mit Grundschulen und weiterführenden Schulen vor Ort zusammen, um einen Tag mit Vertretern der Mobilfunk- und Technologiebranche zu veranstalten.

Unterstützung der Zielsetzungen für nachhaltige Entwicklung

Die Teilnahme an Initiativen wie dem ITU International Girls in ICT Day unterstreicht das Engagement der Mobilfunkindustrie zur Erreichung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (United Nations Sustainable Development Goals, SDGs), insbesondere von SDG 5 (Geschlechtergleichheit), SDG 4 (Hochwerteige Bildung), SDG 8 (Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum) und SDG 10 (Verringerung der Ungleichheiten).

Die GSMA ist Topic Chair der W20 (Women 20)-Gruppe, die die G20-Mitgliedstaaten im Vorfeld des G20-Gipfels 2018 in Buenos Aires vom 30. November bis 1. Dezember 2018 in Fragen der Gleichstellung der Geschlechter und der wirtschaftlichen Befähigung von Frauen beraten wird1 .

Die GSMA unterstützt außerdem die Gleichstellung und Chancengleichheit von Frauen und Mädchen durch ihre Beteiligung an der EQUALS-Initiative, des GSMA Connected Women-Programms, Women4Tech, der WeCare-Initiative in Lateinamerika und der #BetterFuture-Kampagne.

