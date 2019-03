GSMA: Die Europäische Union läuft Gefahr, mit dem Rechtsakt für vernetzte Automobile ihre Ziele für die 5G-Zukunft in Europa zu verfehlen

Die Europäische Kommission hat in ihrer Connected Car Legislation (Rechtsvorschriften für vernetzte Automobile) eine Technologie-Entscheidung getroffen, die nach Meinung der GSMA den eigenen 5G-Aktionsplan der EU verfehlt und ihre digitale Wettbewerbsfähigkeit gefährdet: Die Kommission ignoriere technologische Innovation und Wahlmöglichkeiten und halte stattdessen an einer veralteten Wi-Fi-Technologie (802.11p) für vernetzte Fahrzeuge fest. Die GSMA empfiehlt den EU-Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament dringend, die vorgeschlagenen Vorschriften abzulehnen, da diese die Wi-Fi-Technologie für die Vernetzung von Automobilen in Europa favorisiere. Stattdessen solle die Flexibilität gewahrt bleiben, modernere Technologien wie beispielsweise die Konnektivität von Cellular-V2X einzusetzen.

Die GSMA unterstützt zwar uneingeschränkt das angestrebte Ziel dieses Rechtsakts, die Straßen in Europa sicherer und intelligenter zu machen, um die Zahl der Unfälle zu reduzieren. Allerdings erweist die Kommission mit ihrem Festhalten an einer veralteten Technologie für C-ITS den Autofahrern und der Automobilindustrie in Europa einen Bärendienst. Der Grund: Der Delegierte Rechtsakt für C-ITS lässt die jüngsten technologischen Innovationen völlig außer Acht. C-V2X bietet höhere Sicherheit, eine größere Reichweite und bessere Servicequalität als 802.11p. Deshalb überrascht es kaum, dass sich C-V2X rasch zu einem weltweiten Standard für die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und der Straßeninfrastruktur entwickelt. Tatsächlich treiben Nordamerika und China die Entwicklung von C-V2X bereits voran, um vernetztes Fahren schneller, kostengünstiger und sicherer einzuführen als in Europa.

Obwohl der Delegierte Rechtsakt für C-ITS eine Überprüfungsklausel enthält, damit neue Technologien berücksichtigt werden können, bedeutet der Beschluss, mit einer bereits veralteten Technologie als Standard zu beginnen und dann Interoperabilität zu fordern, dass C-V2X in absehbarer Zukunft in Europa nicht zugelassen wird. Gleichzeitig werden Steuern in Milliardenhöhe für Investitionen in die Straßeninfrastruktur verschwendet.

Aus diesen Gründen empfiehlt die GSMA den EU-Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament dringend, den Delegierten Rechtsakt für C-ITS abzulehnen. „Diese Rechtsvorschrift basiert auf einem verzerrten Bild von Technologie und bremst Innovation“, so Afke Schaart, VP & Head of Europe der GSMA. „Wenn die EU diesen Kurs weiter verfolgt, manövriert sie sich im globalen 5G-Rennen ins Abseits und fügt 5G-Investitionen in Europa erheblichen Schaden zu.“

