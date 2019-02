Die GSMA hat heute im Namen ihrer europäischen Mitglieder das „Mobile Industry Manifesto for Europe“ vorgestellt. Darin wird die Vision der Branche für die digitale Zukunft Europas unterstrichen. Im Vorfeld der Wahlen zum Europäischen Parlament in diesem Frühjahr werden die politischen Entscheidungsträger in Europa aufgefordert, die Gesetzgebung zu modernisieren und die Voraussetzungen für ein neues Zeitalter der intelligenten Konnektivität zu schaffen.

„Unsere Netze haben Europa stärker gemacht, damit Bürger und Unternehmen die Früchte des digitalen Wandels ernten können“, so Afke Schaart, Vice President und Head of Europe der GSMA. „Wir treten in ein Zeitalter der intelligenten Konnektivität ein. In dieser Zeit bietet die Konnektivität viel mehr Möglichkeiten - für einen grüneren Planeten, für lebenswertere Städte, eine effizientere Wirtschaft und stärker vereinte Gesellschaften. Damit die Bürger von diesen Innovationen profitieren können, müssen wir die Hindernisse aus dem Weg räumen, welche die Mobilfunkindustrie in Europa behindern, und progressive Gesetze verabschieden. Unsere Branche steht im Mittelpunkt der digitalen Welt, und mit unserem Manifest für Europa erklären wir uns bereit, mit den politischen Entscheidungsträgern zusammenzuarbeiten, um die europäischen Volkswirtschaften zu stärken.“

Das Manifest beschreibt die Hindernisse, mit denen sich Europa in zwei Bereichen konfrontiert sieht: bei der Netzinfrastruktur und bei digitalen Diensten.

Verbesserung der Netzwerkleistung

Was die Netzinfrastruktur betrifft, so wird das politische Umfeld in Europa als nicht ausreichend förderlich für Investitionen in die Netze betrachtet. Dem Manifest zufolge werden die finanziellen Ressourcen der Netzbetreiber durch die Bereitstellung der 5G-Konnektivität bis zum Limit ausgereizt. Die Herausforderung besteht darin, den staatlichen Reichweitenverpflichtungen auch dann nachzukommen, wenn es dafür keine betriebswirtschaftliche Rechtfertigung gibt. Schätzungen zufolge werden die Kosten für die Einführung der 5G-Technologie in ganz Europa mit 300 bis 500 Mrd. Euro deutlich höher ausfallen als bei der 4G-Technologie.

Die GSMA fordert die nationalen Regulierungsbehörden auf, Innovationen und Investitionen zu fördern, anstatt die Gesetzgebung, die für die heutigen Produkte gilt, einfach auf die hochdifferenzierten 5G-Netze von morgen zu übertragen. Sie lädt die Regierungen dazu ein, das Investitionsklima durch niedrigere Frequenzgebühren und Standortkosten sowie durch die Überarbeitung spezieller Steuern für Telekommunikationsunternehmen zu verbessern.

Stärkung des digitalen Vertrauens

Was die digitalen Dienste betrifft, so unterstreicht das Manifest, dass wir uns an einem kritischen Punkt befinden, an dem das Vertrauen in digitale Dienste schwindet. In einer Zeit, in der die EU-Bürger von den Unternehmen mehr Transparenz und ein stärkeres Verantwortungsbewusstsein bei der Nutzung ihrer Daten erwarten, fordert die Mobilfunkbranche die politischen Entscheidungsträger auf, in der gesamten digitalen Wirtschaft das Prinzip gleicher Regeln für die gleichen Dienste anzuwenden, um einen besseren Verbraucherschutz innerhalb der EU und einen fairen Wettbewerb aller Marktteilnehmer zu gewährleisten. Die Betreiber fordern auch einen neuen Referenzrahmen für die Netzsicherheit in Europa, der das Know-how der Netzbetreiber berücksichtigt und der auf den bestehenden anerkannten nationalen und internationalen Normen und auf bewährten Verfahren aufbaut.

„In Zusammenarbeit mit den Regierungen werden wir uns für wegweisende Innovationen einsetzen, die dazu beitragen, dass Europa sich die enormen technologischen Veränderungen zunutze machen kann, die wir heute sehen“, so Schaart weiter. „Wir werden Verantwortung übernehmen, damit sich die europäischen Bürger digital befähigt und gleichzeitig geschützt fühlen.“

