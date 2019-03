GSMA gewährt ersten Blick auf „MWC Los Angeles 2019, in Partnerschaft mit CTIA“

Die GSMA gab heute Einzelheiten des MWC Los Angeles 2019, in Partnerschaft mit CTIA, bekannt, darunter teilnehmende Unternehmen, Aussteller, Programme und Aktivitäten, die im Rahmen der dritten Ausgabe der Veranstaltung stattfinden. Unter dem Motto „Intelligent Connectivity“ findet der MWC19 Los Angeles, früher Mobile World Congress Americas, vom 22. bis 24. Oktober 2019 im Los Angeles Convention Center statt. Mehr als 22.000 Teilnehmer, über 60 Prozent davon in leitenden Positionen, und mehr als 1.000 Unternehmen aus dem gesamten Spektrum der Mobilfunkbranche und benachbarter Sektoren werden auf dem MWC19 Los Angeles erwartet.

Der MWC19 Los Angeles ist die vorrangige B2B-Veranstaltung, die die Konvergenz von Inhalten, Medien und Unterhaltung mit dem Mobilfunk veranschaulicht. Außerdem gab die GSMA heute die parallele Veranstaltung von Digital Hollywood, einer dreitägigen Entertainment- und Technologie-Konferenz, bekannt. Digital Hollywood findet jährlich und bereits zum 27. Mal in Los Angeles statt, dieses Jahr vom 21. bis 23. Oktober im Rahmen des MWC19 Los Angeles.

Führende Marken stellen Innovationen in Sachen 5G, IoT, künstliche Intelligenz und immersive Inhalte in den Blickpunkt

Führende Akteure aus dem Umfeld der mobilen Technologie und angrenzenden Sektoren kommen hier zusammen, um zu zeigen, wie intelligente Konnektivität die Innovation in all ihren Geschäftsmodellen fördert. Zu den mehr als 1.000 Teilnehmern gehören Amazon, Amdocs, American Tower, ARM, Cisco, Corning Optical Communications, DARPA, Ericsson, G&D Security, Gemalto, gsmExchange, Hewlett Packard Enterprises, JMA Wireless, KORE Wireless, Mastercard, Mavenir, Netcracker Technology, Nokia, Qualcomm, Sprint, Synchronoss, T-Mobile, Verizon, VMWare, Xiaomi und andere mehr.

In speziellen Zonen und Pavillons stehen auf dem gesamten Messegelände verschiedene Segmente der Mobilfunkbranche im Rampenlicht. Die IoT Zone in der South Hall bietet Vorführungen aktueller und künftiger Technologien des Internets der Dinge von etablierten und neuen Akteuren des IoT-Raums. Die West Hall wartet mit diversen Erlebnissen auf, darunter die App Zone, wo Entwickler mobile Tools der nächsten Generation vorführen. In der Hollywood Zone sind Digital Hollywood, Medien- und Technologieunternehmen zu finden. Die NEXTech Zone zeigt Unternehmen und modernste Technologien, die für richtungweisende Entwicklungen in dem gesamten Mobilfunk-Ökosystem sorgen, darunter virtuelle Realität (VR) und erweiterte Realität (AR), Robotik, künstliche Intelligenz (AI) und andere mehr. Im gsmExchange Retail and Distribution Pavillon finden Besucher Lösungen der mobilen Technologie für E-Kommerz und Lieferkette sowie viele andere mehr.

MWC19 Los Angeles Conference

Das Konferenzprogramm der MWC19 Los Angeles besteht aus den vier Hauptthemen 5G, IoT, Disruptive Innovation und Immersive Content. Es umfasst vier hochinteressante Hauptvorträge von CEOs aus dem gesamten breit gefassten Mobilfunk-Ökosystem und benachbarten Branchen, eine Reihe von 33 Sitzungen zum Thema, wie intelligente Konnektivität richtungweisende und neue Fähigkeiten in verschiedenen Branchen möglich macht, darunter Automobil, Finanztechnologie, Medien und Entertainment sowie Einzelhandel. In der Kongressspur „Everything Policy“ von CTIA stehen Trends und Entwicklungen im Regierungs- und öffentlichen Sektor im Mittelpunkt.

4YFN startet neue Aktivitäten in Los Angeles

Die Startup-Veranstaltung 4YFN (Four Years from Now) kehrt in diesem Jahr mit mehr als 150 ausstellenden Startups, 100 Investoren und führenden Innovationspartnerunternehmen auf den MWC19 Los Angeles zurück. Sie befindet sich wiederum in der West Hall des LACC, und auf dem 4YFN-Programm stehen inspirierende Vorträge von Prominenten und Führungskräften, Buchpremieren, Podiumsdiskussionen und Gespräche am Kamin, moderiert von führenden Fachleuten.

Die GSMA kündigte auch neue zusätzliche Aktivitäten für das Startup-Event an. 4YFN wird seine erfolgreiche Discovery Area der 4YFN Barcelona erstmals nach Los Angeles mitbringen, darunter den 4YFN Investors and Community Club, ein spezieller Bereich für Workshops und Mentorate und eine pausenlos aktive Pitch-Bühne. 4YFN lanciert zudem ein Investor Festival in Partnerschaft mit Expert Dojo, wo mehr als 500 Einzelgespräche zwischen Investoren und Unternehmern in Form von Speed-Pitch-Meetings möglich gemacht werden. Aktuelle Informationen über 4YFN erhalten Sie unter: www.mwclosangeles.com/experiences/4yfn

Women4Tech-Programm wieder da

Women4Tech erstreckt sich auf alle drei Tage des MWC19 Los Angeles und soll das Geschlechtergefälle in der Mobilfunkbranche reduzieren. Ein zentraler Bestandteil des Programms ist der Women4Tech Summit, auf dem Themen wie Gleichheit der Geschlechter und Karriereentwicklung, Mentorat und Jugendbildung, Frauen in Kommunikations- und vertikalen Sektoren, und Frauen in Unternehmer- und Innovationsrollen in Hauptvorträgen und Podiumsdiskussionen erörtert werden. Zu weiteren Aktivitäten von Women4Tech gehören eine Sitzung für Schnell-Coaching und Networking, spezialisierte MWC Los Angeles Tours und Women4Tech-Aktivitäten bei 4YFN.

Erweitertes YoMo-Festival auf dem MWC Los Angeles

Das Youth Mobile Festival (YoMo) kehrt nach Los Angeles zurück, um eine neue Generation dazu zu inspirieren, eine Ausbildung und Karriere in den Bereichen Naturwissenschaften, Technologie, Ingenieurwesen, Kunst, Design und Mathematik (STEAM) anzustreben. YoMo versammelt über 150 Schulen der Umgebung und über 100 interaktive Ausstellungen von entsprechenden Interessengruppen.

Neu auf der diesjährigen YoMo Los Angeles ist der „Teacher Track“, ein zweitägiges spezielles Konferenzprogramm für Lehrkräfte im Bereich digitale Transformation des Klassenzimmers in Partnerschaft mit dem Department for Education, County Office of Education und dem Los Angeles Unified School District.

Die Teilnahme an dem Festival ist für Lehrkräfte, Schüler und deren Angehörige kostenlos und hier werden 15.000 Besucher erwartet, die sich aktiv an den ansprechenden, unterhaltsamen und informativen, praxisorientierten Erlebnissen und Inhalten von mehr als 1.500 Stunden Dauer beteiligen. YoMo findet wiederum in der Kentia Hall des LACC statt und erstreckt sich auf die drei Tage des MWC19 Los Angeles. Weitere Informationen über YoMo erhalten Sie unter: www.mwcyomo.com/us/.

Bühne frei für das Finale des DARPA Challenge auf dem MWC19 Los Angeles

Wie die GSMA außerdem bekanntgab, findet das Finale des dreijährigen Spectrum Collaboration Challenge (SC2) der United States Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) im Rahmen des MWC19 Los Angeles statt. Hierbei handelt es sich um ein bahnbrechendes öffentliches Preisausschreiben, bei dem die Teilnehmer mithilfe künstlicher Intelligenz das volle Potenzial des kabellosen Spektrums erschließen. Der Fokus der DARPA liegt auf maßgeblichen Investitionen in bahnbrechende Technologien für die nationale Sicherheit. Die Agentur hat bereits richtungweisende technische Innovationen hervorgebracht, darunter die Einführung des Internets, die Miniaturisierung von GPS, die Förderung von AI-befähigten persönlichen Assistenten und vieles andere mehr. Im Rahmen des SC2 Championship Events treten AI-befähigte Funkgeräte der Teams vor einem Live-Publikum gegeneinander an und zeigen ein neues Paradigma von autonomem kabellosem Spektrum-Management. Alle Teilnehmer des MWC19 Los Angeles und die Öffentlichkeit können dieser Veranstaltung kostenlos beiwohnen.

Das Preisgeld für den ersten, zweiten bzw. dritten Platz beträgt 2 Millionen, 1 Million bzw. 750.000 US-Dollar. In früheren DARPA-Wettkämpfen standen unter anderem autonomes Fahren, Roboter für Katastrophenhilfe und automatisierte Cyber-Abwehrsysteme im Mittelpunkt. Weitere Informationen über SC2 erhalten Sie unter: www.SpectrumCollaborationChallenge.com/

„Dieses bereits zum dritten Mal veranstaltete MWC-Event gewinnt erheblich an Fahrt, auch außerhalb der Messe und des erstklassigen Konferenzprogramms, wie sich in Digital Hollywood, DARPA und den erweiterten Fortbildungsprogrammen in der gesamten Region zeigt“, erklärte Hoffman. „Wir freuen uns sehr vorführen zu können, wie sich die Technologie, auf die sich täglich Milliarden von Menschen verlassen, immer weiter verbessert, um alle Menschen und Dinge für eine bessere Zukunft miteinander zu vernetzen.“

Machen Sie mit auf dem MWC19 Los Angeles

Weitere Informationen über die Teilnahme am MWC19 Los Angeles als Messebesucher, Aussteller oder Sponsor erhalten Sie unter www.mwclosangeles.com. Folgen Sie den neuesten Entwicklungen und Neuigkeiten zum MWC auf Twitter unter @GSMAEvents mit Hashtag #MWC19, auf unserer LinkedIn-Seite zum MWC: https://www.linkedin.com/showcase/mwclosangeles/ und auf Facebook unter: https://www.facebook.com/MWCLosAngeles/.

