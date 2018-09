GSMA kündigt YoMo Festival auf dem 2018 „GSMA Mobile World Congress Americas, in Partnership with CTIA“ an

Die GSMA kündigte heute den Start des Youth Mobile Festival (YoMo) an, eine aufregende, praxisorientierte Bildungserfahrung für junge Leute von sechs bis 18 Jahren. Das YoMo Los Angeles baut auf dem Erfolg der Veranstaltung in Barcelona auf und wird zukünftige Generationen inspirieren, Bildungswege und Laufbahnen im Bereich Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Kunst/Design und Mathematik (Science, Technology, Engineering, Art/Design and Math, STEAM) einzuschlagen. Dabei wird jungen Leuten und Lehrkräften eine breite Palette weiterbildender Ausstellungen, Live-Shows, interaktiver Workshops und mehr geboten. Das YoMo wird auf dem Mobile World Congress Americas abgehalten, der vom 12. bis 14. September 2018 im Los Angeles Convention Center (LACC) stattfinden wird.

„Das YoMo führt die Leidenschaft, Energie und Freude an Wissenschaft und Technologie vor und wird die erstaunlichen Innovationen am Schnittpunkt zwischen Mobilbereich und Bildung besonders hervorheben“, so John Hoffman, CEO, GSMA Ltd. „Mit fast 500 Stunden inspirierender Inhalte wird das YoMo Schüler und Schülerinnen den vielen verschiedenen wissenschaftlichen und technologischen Innovationen gegenüber exponieren, von Virtual Reality und Augmented Reality bis hin zu Animationen und besonderen Kreationen, vom Programmieren und chemischen Experimenten bis hin zum Management lebenswichtiger natürlicher Ressourcen und noch viel mehr.“

Es wird erwartet, dass mehr als 6000 Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte aus der ganzen Region zum Los Angeles Convention Center kommen werden, um an dieser dreitägigen, motivierenden und attraktiven Vorstellung von wissenschaftlichen und technologischen Neuerungen teil zu nehmen. Zu den Ausstellern zählen u. a. 9 Dots, das Columbia Memorial Space Center, Girls Who Code, der Hafen von Los Angeles, das Space and Missile Systems Center (Unterabteilung des Air Force Space Command) und UploadVR.

Offizielle YoMo-Partner sind arc-experience, das California Department of Education, Girl Up, das Los Angeles County Office of Education, der Los Angeles Unified School District, das Büro des Bürgermeisters von Los Angeles, Eric Garcetti, Propel L.A., Samsung Electronics America, Star Education und Think Together.

Ausführliche Informationen zum YoMo finden Sie unter www.yomola.com.

Medientag am Donnerstag, 13. September

Die GSMA wird den offiziellen YoMo-Medientag am Donnerstag, den 13. September abhalten. Für die Teilnahme am YoMo registrierte Medienvertreter haben auch Gelegenheit, am Mobile World Congress Americas teilzunehmen. Der YoMo-Medientag steht auch registrierten Medienvertretern und Analysten offen, die bereits für den Mobile World Congress Americas akkreditiert sind. Weitere Informationen zum YoMo-Medientag erhalten Sie unter press@yomola.com.

Machen Sie mit beim Mobile World Congress Americas 2018

Der dreitägige Mobile World Congress Americas findet zum ersten Mal in Los Angeles statt und bringt Führungskräfte, Innovatoren und Influencer aus dem gesamten Mobilbereich sowie aus den Sektoren Inhalte, Medien und Entertainment zusammen, um Technologien, Produkte und Dienstleistungen vorzustellen und zu erkunden, die die Zukunft der Kommunikation mitbestimmen werden, von 5G bis zur künstlichen Intelligenz, vom Internet der Dinge bis zur virtuellen Realität und darüber hinaus.

Vollständige Informationen zum Mobile World Congress Americas 2018 finden Sie unter www.mwcamericas.com. Folgen Sie Entwicklungen und Updates zum Mobile World Congress Americas auf Twitter @GSMA unter #MWCA18, auf unserer LinkedIn Mobile World Congress Americas-Seite https://www.linkedin.com/company/gsma-mobile-world-congress-americas oder auf Facebook unter https://www.facebook.com/MWCAmericas/. Weitere Informationen zu den GSMA-Social Media-Kanälen finden Sie unter www.mwcamericas.com.

-ENDE-

Über die GSMA

Die GSMA vertritt die Interessen der weltweiten Mobilfunkindustrie. Die Organisation vereint mehr als 750 Netzbetreiber sowie über 350 Unternehmen aus dem Umfeld der mobilen Kommunikation, darunter Mobiltelefon- und Gerätehersteller, Software-Unternehmen, Ausrüstungsanbieter, Internetfirmen und Unternehmen aus angrenzenden Branchen. Die GSMA organisiert zudem branchenweit führende Veranstaltungen wie den Mobile World Congress, den Mobile World Congress Shanghai, Mobile World Congress Americas und die Konferenzen der Mobile 360 Series.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmens-Website der GSMA unter www.gsma.com. Folgen Sie der GSMA auf Twitter: @GSMA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180905005851/de/