GSMA präsentiert zunehmende Bedeutung der Mobilfunktechnologie für eine nachhaltige Entwicklung im Rahmen der aktuellen Sitzungsperiode der UN-Generalversammlung

Die GSMA wird die globale Mobilfunkindustrie auf der 73. Sitzungsperiode der UN-Generalversammlung (UNGA), die diese Woche in New York stattfindet, vertreten und damit die führende Rolle des Sektors beim Erreichen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) vorantreiben. In der kommenden Woche wird die GSMA an einer Vielzahl von Aktivitäten mit mehreren hochkarätigen Partnern teilnehmen und eine kritische Plattform für den Dialog zwischen führenden Vertretern der Mobilfunkbranche, Staats- und Regierungschefs, globalen Leadern und Regierungen um den Beitrag der Mobilfunktechnologie zum Erreichen der nachhaltigen Entwicklungsziele weiter voranzubringen.

Die GSMA und hochrangige Führungskräfte der Mobilfunkindustrie werden sich rund um die Generalversammlung auf verschiedene Weise einbringen, u.a. durch:

SDG Media Zone: Die SDG Media Zone befindet sich am Hauptsitz der Vereinten Nationen und bietet eine einzigartige Plattform innerhalb der UNGA, auf der Vordenker, Regierungen, die Zivilgesellschaft, Unternehmen und Prominente aus der ganzen Welt an Live-Interviews, Podiumsdiskussionen und Sonderveranstaltungen teilnehmen werden. Die GSMA ist Partner in der Media Zone zusammen mit dem UN Department of Public Information, der UN Foundation und der PVBLIC Foundation. Klicken Sie hier , um das komplette Programm aufzurufen. Impact Report: Die Ausgabe 2018 des Mobile Industry Impact-Berichts wird am Dienstag, dem 25. September, bei einem Empfang in der SDG Media Zone vorgestellt. Dieser Bericht bewertet den Beitrag der Industrie zu jedem der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele und zeigt die deutlichen Fortschritte der letzten drei Jahre auf. Neue Technologien und mobile Lösungen für die Entwicklung: Die GSMA veranstaltet heute, am Montag, dem 24. September, von 10:30 bis 12:00 Uhr im UN-Hauptquartier eine Sitzung mit dem Titel „New Technologies and Mobile Solutions for Development: Business Driving Innovation for Social Good“ (Neue Technologien und mobile Lösungen für die Entwicklung: Unternehmen als Innovationstreiber zum Wohle der Gesellschaft). Diese Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit der Internationalen Handelskammer (ICC), dem Internationalen Handelszentrum (ITC) und der UNDESA stattfindet, bringt weltweit führende Persönlichkeiten und Experten aus dem öffentlichen und privaten Sektor zusammen, um zu erörtern, wie Innovationen maximiert werden können, um die Ziele der Agenda 2030 zu erreichen. Big Data for Better Lives: Am Dienstag, dem 25. September, von 07:00 bis 09:00 Uhr veranstaltet die GSMA eine Sitzung im UN-Hauptquartier mit dem Titel„Big Data for Better Lives: Mobiles, Statistics & Insights“ (Big Data für ein besseres Leben: Mobiltelefone, Statistiken und Einblicke) in Zusammenarbeit mit dem Global Partnership for Sustainable Development Data (GPSDD), UNICEF, dem Welternährungsprogramm (WFP) und der norwegischen Regierung. Diese Sitzung wird Einblicke in die Big Data for Social Good (BD4SG)-Initiative der GSMA geben, die mobile Big Data-Lösungen bei der Reaktion auf Epidemien, Katastrophen und Umweltprobleme bereitstellt. In der SDG Media Zone finden während der Woche Vorführungen von Big Data-Projekten verschiedener Mobilfunkbetreiber statt. Transforming Women’s Lives with Mobile: Am Dienstag, dem 25. September (08.00 bis 09.30 Uhr), findet in der SDG Media Zone ein Networking-Frühstück statt, das vom Mobile for Development Team der GSMA veranstaltet wird. Unter dem Motto „Transforming Women’s Lives with Mobile“ (Wie Mobilfunk das Leben von Frauen verändert)wird in dieser Sitzung untersucht, wie mobile Lösungen das Leben von Frauen und ihren Familien verändern, indem sie Zugang zu Energie, Wasser, sauberen Kochen und Ernährungsinformationen bieten und die finanzielle und digitale Integration von Frauen fördern. #CaseForChange: Die GSMA setzt die Reise mit weiteren inspirierenden Filmen in ihrer Serie #CaseForChange fort, die Geschichten über mobile Technologien zeigen, die das Leben auf der ganzen Welt verändern. Neue Filme über die Katastrophenhilfe von Mobilfunkbetreibern nach dem Hurrikan in Puerto Rico im vergangenen Jahr und über die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in Ruanda werden in dieser Woche in der SDG Media Zone ausgestrahlt.

Während der ganzen Woche wird die GSMA auch an anderen Veranstaltungen teilnehmen, die unter anderem von der Broadband Commission for Sustainable Development, EQUALS, Concordia und dem One Planet Summitin New York durchgeführt werden. Der GSMA-Vorsitzende Sunil Bharti Mittal wird auch Co-Vorsitzende des WEF Sustainable Development Impact Summit sein, der vom 24. bis 25. September stattfindet.

Seien Sie mit dabei bei der UNGA

Folgen Sie der GSMA auf unseren Social-Media-Kanälen für die neuesten Updates der UNGA-Woche. Sie können mit dem #UNGA-Hashtag an der Konversation auf Twitter Twitter teilnehmen und alle aktuellen Bilder der Veranstaltung auf dem GSMA Instagram-Account abrufen.

-ENDE-

Über die GSMA

Die GSMA vertritt die Interessen der weltweiten Mobilfunkindustrie. Die Organisation vereint mehr als 750 Netzbetreiber mit über 350 Unternehmen aus dem breiteren Umfeld der mobilen Kommunikation, darunter Mobiltelefon- und Gerätehersteller, Software-Unternehmen, Ausrüstungsanbieter, Internetfirmen und Unternehmen aus angrenzenden Branchen. Die GSMA organisiert zudem branchenweit führende Veranstaltungen wie den Mobile World Congress, den Mobile World Congress Shanghai, Mobile World Congress Americas und die Konferenzen der Mobile 360 Series.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der GSMA unter www.gsma.com. Folgen Sie der GSMA auf Twitter: @GSMA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180924006058/de/