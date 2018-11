GSMA wählt neue Board-Mitglieder und Stéphane Richard, Chairman und CEO von Orange, zum Chair

Die GSMA gab heute die Wahl der neuen Board-Mitglieder der GSMA für den Zeitraum von Januar 2019 bis Dezember 2020 bekannt. Das GSMA-Board wählte zudem Stéphane Richard, Chairman und Chief Executive Officer der Orange Group, zum Chair, und Chua Sock Koong, Group Chief Executive Officer der Singtel Group, zum Deputy Chair. Als Chair der GSMA verantwortet Richard die strategische Ausrichtung der Organisation, die weltweit mehr als 750 Mobilfunkbetreiber sowie über 350 Unternehmen aus dem weiteren Umfeld der Mobilfunkbranche vertritt.

Board-Mitglieder der GSMA für die Amtszeit von 2019 bis 2020

Dem Board der GSMA gehören 26 Mitglieder an, darunter 25 Repräsentanten der größten Betreiberkonzerne der Welt sowie kleinerer unabhängiger Betreiber mit globaler Vertretung. Mats Granryd, Director General der GSMA, ist ebenfalls Board-Mitglied der GSMA. Folgende Personen gehören dem GSMA-Board für die Amtszeit 2019 bis 2020 an:

Juan Carlos Archila, Executive Vice President of International Relationships, América Móvil Susan Johnson, Executive Vice President, Global Connections and Supply Chain, AT&T Jamaludin bin Ibrahim, Managing Director/President und Group Chief Executive Officer, Axiata Group Berhad Gopal Vittal, Chief Executive Officer, Bharti Airtel Dr. Li Zhengmao, Executive Vice President, China Mobile Liu Guiqing, Executive Vice President, China Telecom Dr. Shao Guanglu, Executive Vice President, China Unicom Srini Gopalan, Vorstandsmitglied, Deutsche Telekom Hatem Dowidar, Chief Executive Officer, International, Etisalat Group Mats Granryd, Director General, GSMA Christian Salbaing, Deputy Chairman, Europe, Hutchison Rob Shuter, Group President und Chief Executive Officer, MTN Group Alexey Kornya, President und Chief Executive Officer, MTS Kazuhiro Yoshizawa, President und Chief Executive Officer, NTT DOCOMO Stéphane Richard, Chairman und Chief Executive Officer, Orange Group Mathew Oommen, President und Mitglied des Board of Directors, Reliance Jio Chua Sock Koong, Group Chief Executive Officer, Singtel Group Jung Ho Park, President und Chief Executive Officer, SK Telecom Marcelo Claure, Chief Operating Officer, SoftBank Group Eng. Nasser S Al Nasser, Chief Executive Officer, STC Group Julio Linares López, Mitlied des Board der Unternehmen von Telefónica, Telefónica Sigve Brekke, President und Chief Executive Officer, Telenor Group Andrew Penn, Chief Executive Officer, Telstra Kaan Terzio?lu, Chief Executive Officer, Turkcell Rima Qureshi, Executive Vice President und Chief Strategy Officer, Verizon Vivek Badrinath, Chief Executive, Africa, Middle East and Asia-Pacific Region, Vodafone Group

Sunil Bharti Mittal, Gründer und Chairman von Bharti Enterprises und derzeitiger GSMA-Chair, wird Ende 2018 aus dem Board ausscheiden. Mittal war von 2005 bis 2008 als Board-Mitglied und von 2016 bis 2018 wieder als Chair bei der GSMA tätig.

„Die mobile Welt hat sich seit meiner ersten Mitarbeit im GSMA-Board enorm verändert, die Branche ist jedoch noch so dynamisch und spannend wie eh und je“, kommentierte Mittal. „Während unsere Branche weiterhin neue Meilensteine erreicht, bleibt noch viel zu tun, um die bislang nicht vernetzten Menschen ans Netz anzubinden und die digitale Wirtschaft zu fördern. Ich bin zuversichtlich, dass sich die GSMA unter der Leitung von Stéphane weiterhin stark für ihre Mitglieder einsetzen, die Verbreitung neuer Technologien vorantreiben und Initiativen zum Schutz unseres Planeten und seiner Bürger ergreifen wird.“

-ENDE-

Über die GSMA

Die GSMA vertritt die Interessen der weltweiten Mobilfunkindustrie. Die Organisation vereint über 750 Netzbetreiber sowie über 350 Unternehmen aus dem Umfeld der mobilen Kommunikation, darunter Mobiltelefon- und Gerätehersteller, Software-Unternehmen, Ausrüstungsanbieter, Internetfirmen und Unternehmen aus angrenzenden Branchen. Die GSMA organisiert außerdem branchenführende MWC-Events, die jährlich in Barcelona, Los Angeles und Shanghai stattfinden, sowie regionale Konferenzen der Mobile 360 Series.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite der GSMA unter www.gsma.com. Folgen Sie der GSMA auf Twitter: @GSMA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181112005417/de/