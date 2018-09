GSMA zieht positive Bilanz des Mobile World Congress Americas 2018 in Kooperation mit CTIA in Los Angeles

Die GSMA präsentierte heute die Highlights des Mobile World Congress Americas 2018, der vom 12. bis 14. September im Los Angeles Convention Center (LACC) stattfand. Mehr als 55 Prozent der fast 22.000 diesjährigen Teilnehmer des Mobile World Congress Americas waren Top-Führungskräfte, darunter über 2.500 CEOs. Weitere 6.500 Studenten nahmen am erstem Youth Mobile Festival (YoMo) teil, das zum Angebot des Mobile World Congress Americas gehörte.

Unter dem Motto „Imagine a Better Future“ illustrierte der Mobile World Congress Americas die positiven Auswirkungen der Mobiltechnologie auf Verbraucher und Unternehmen auf dem gesamten amerikanischen Kontinent. Drei Tage lang kamen Besucher aus 110 Ländern zusammen, um die wichtigsten Trends der Mobilbranche zu diskutieren. Die etwa 220 Medien- und Branchenanalysten vor Ort berichteten über die zahlreichen Entwicklungen, die das Event ermöglichte. Rund fünf Prozent der diesjährigen Teilnehmer gehörten der Medien- und Unterhaltungsbranche an. 22 Prozent der Teilnehmer, rund 4.800, waren Frauen.

„Die diesjährige Ausgabe des Events baut auf der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr auf und zog mehr Führungskräfte aus dem Mobilsektor sowie angrenzenden Branchen wie der Medien- und Unterhaltungsbranche an“, kommentiert John Hoffman, CEO, GSMA Ltd. „Rückmeldungen von teilnehmenden Unternehmen zufolge konnte der Mobile World Congress Americas seine gesteckten Ziele wie die Entwicklung neuer Unternehmen, Förderung neuer Technologien und Produkte und Vernetzung von Multiplikatoren verwirklichen. Wir sind sehr erfreut über unseren ersten Event hier in Los Angeles und sehen der Ausgabe im Jahr 2019 erwartungsvoll entgegen.“

Branchenführer im Mittelpunkt

Mit fast 75 Stunden Programminhalten und mehr als 400 Rednern auf Vorträgen und Podiumsdiskussionen, 4YFN and Summits behandelte der Mobile World Congress Americas Themen wie die Industrie 4.0, Regierungspolitik, Innovation, Medien und Unterhaltung und Kommunikationsnetze. Zu den Rednern zählten CEOs und Führungskräfte aus einem breiten Spektrum führender Unternehmen wie AEG, AT&T Mobility & Entertainment, Bharti Enterprises, Boingo Wireless, CTIA, HBO, Idealab, Verkehrsabteilung der Stadtverwaltung von Los Angeles, Nokia, Pandora, Samsung Electronics North America, Sprint, Verizon Wireless, Vice International, VUBIQUITY und WURL.

Aktuelle Trends der Mobilbranche

Fast 1.000 teilnehmende Unternehmen stellten ihre neuesten Mobiltechnologien vor, darunter Branchengrößen wie Accenture, Amazon, American Express OPEN, ARM, BMW, Cisco, Dell, Ericsson, Gemalto, Google, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Infosys, Mastercard, McAfee, NBC Universal, Nokia Solutions, Samsung Networks, Sprint, Synchronoss, Syniverse, T-Mobile USA, TELUS, Verizon Wireless, VMware und Vodafone America. Auf der vergrößerten Ausstellungsfläche präsentierten sich Länder wie China, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Irland, Kanada, Südkorea, die Türkei und die USA in insgesamt 13 Landes- und Regionalpavillons.

Ferner ist die Innovation City nach Amerika zurückgekehrt. Branchenführer wie BMW, Google und KT Corporation zeigten in spannenden Präsentationen die Auswirkungen einer intelligenten Konnektivität auf unseren Alltag, die 5G und das Internet of Things mit künstlicher Intelligenz und Big Data kombiniert. Außerdem demonstrierte die Innovation City die Arbeit der GSMA zur Unterstützung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung.

4YFN bringt herausragende Innovatoren zusammen

Als weiteres Highlight des Mobile World Congress Americas führte der 4YFN Startup Event mehr als 130 Startups, Investoren, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen zusammen, um so Vernetzung und gemeinsame Projekte zu fördern. Vertreten waren Startups aus Ländern wie Großbritannien, Honduras, Kolumbien, Indien, Israel, Mexiko, Südkorea, Spanien und die USA. 4YFN organisierte einen Wettbewerb zwischen fünf Startup-Finalisten, von denen OpenAsApp mit dem 4YFN Americas Award 2018 ausgezeichnet wurde.

YoMo zieht 6.500 Studenten an

Das Youth Mobile Festival (YoMo) debütierte nach seinem Erfolg auf dem Mobile World Congress in Barcelona auf dem amerikanischen Kontinent und inspirierte Jugendliche aus benachteiligten Bevölkerungsschichten Südkaliforniens zu einer Berufswahl in Wissenschafts- und Technologiefeldern durch interessante und praxisnahe Lernaktivitäten. Über 6.500 Studenten nahmen an dem dreitägigen Programm teil, das interaktive Lernangebote und Workshops unter der Leitung von hunderten Ausbildern und Fachorganisationen bot.

Women4Tech: Bekämpfung der Geschlechterkluft

Women4Tech, eine Initiative zur Erhöhung des Frauenanteils in der Mobilbranche, organisierte den Women4Tech Summit, Speed Coaching und Networking-Events sowie eine Podiumsdiskussion auf 4YFN. Auf dem Programm des Women4Tech Summit standen Vorträge von Unternehmen wie Accenture, AT&T, Cisco, die Stadtverwaltung von Los Angeles, Deloitte, EY, Facebook, Millicom, NBA, NBC Universal, Nokia, Oath, Reuters und den Volvo Tech Fund.

Mobile World Congress Americas bleibt in LA

Wie die GSMA mitteilte, wird der Mobile World Congress Americas auch in den kommenden zwei Jahren in Los Angeles im LACC stattfinden. Der Mobile World Congress Americas 2019 ist für den 22. bis 24. Oktober 2019 geplant.

„Wir sind sehr erfreut über das Feedback der lokalen Kreativbranche, das wir auf unserem ersten Mobile World Congress Americas erhalten haben. Ich danke CTIA für ihre partnerschaftliche Zusammenarbeit an unserem diesjährigen Erfolg sowie allen Teilnehmern, Ausstellern, Sponsoren, Partnern, dem LACC und der Stadtverwaltung von Los Angeles für ihre überragende Unterstützung. Wir freuen uns auf einen noch größeren und besseren Event in LA im kommenden Jahr“, so Hoffman.

Nähere Informationen über den Mobile World Congress Americas 2018 sind verfügbar unter www.mwcamericas.com.

Hinweis an Redakteure:: *Diese Zahl entspricht der Anzahl der Eventteilnehmer, einschließlich der Delegierten, Aussteller, Auftragnehmer und Medien. Sie gibt nicht die Gesamtzahl der Anmeldungen für das Event wieder.

