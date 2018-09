GTIS Partners erzielt beim prestigeträchtigen GRESB-Nachhaltigkeits-Ranking Höchstwerte

GTIS Partners LP („GTIS“), ein Private-Equity-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Immobilien, das seinen Geschäftssitz in New York und Niederlassungen in São Paulo, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Paris und München hat, meldete heute, dass der GTIS Brazil Real Estate Fund („GTIS Brazil Real Estate Fund I“) von Global Real Estate Sustainabilit Benchmark (GRESB) als nachhaltigster Private-Equity-Immobilienfonds Südamerikas 2018 ausgezeichnet wurde. Dies ist das vierte Jahr in Folge, in dem der Fonds die Höchstwertung erhalten hat.

„Unser überragendes Abschneiden spiegelt die täglichen Bemühungen des gesamten GTIS Brazil-Teams wider, das Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien umfassend in seine Investitions- und Managementpraktiken integriert hat“, so Josh Pristaw, Senior Managing Director, Head of Capital Markets und mitverantwortlicher Leiter für Brasilien bei GTIS Partners. „Besonders stolz sind wir darauf, dass wir nach dem Leitspruch 'Gutes tun, während wir gute Geschäftsleistungen erzielen' vorgehen. Wir sorgen für eine Wertschöpfung für unsere Kunden und andere Stakeholder und sorgen gleichzeitig für Umwelt- und gesellschaftliche Verbesserungen.“

Pristaw betonte auch, dass GTIS kontinuierlich an seinen ESG-Bemühungen arbeitet und detaillierte Pläne implementiert, um speziell auf die Bereiche Gebäude-Assessments, Datenverwaltung und Mieterengagement zu fokussieren.

„Wir fühlen uns von dieser Auszeichnung sehr geehrt“, so João Teixeira, Senior Managing Director und mitverantwortlicher Leiter der GTIS-Partners-Niederlassung in Brasilien. „Die Verpflichtung zu den ESG-Prinzipien ist Teil unseres Wesens als Organisation. Sie hilft uns, eine Roadmap für die Verbesserung unserer lokalen Gemeinden bereit zu stellen, egal wo wir tätig sind.“

Im Rahmen der kontinuierlichen Bemühungen zum Erfüllen und sogar Übertreffen globaler ESG-Standards schuf GTIS einen Nachhaltigkeitsausschuss, der sicher stellt, dass bei den Immobilienprojekten im Eigentum der Fonds Best Practices eingesetzt werden. Der Ausschuss kommt vierteljährlich zusammen und besteht aus führenden GTIS-Experten mit Fokus auf die Funktionsbereiche Akquisitionen, Asset Management, Recht, Betrieb und Kapitalmärkte in Brasilien. Die Firma bezieht ESG auch seit 2016 in ihren jährlichen Mitarbeiter-Beurteilungsprozess für alle Niederlassungen mit ein.

GTIS Partners investiert seit 2005 aktiv in brasilianische Immobilien und ist damit einer der Ersten, die das Potenzial der Immobilienmärkte des Landes erkannt haben. Das Unternehmen ist einer der größten ausländischen Immobilieninvestoren in Brasilien und hat Kapitalzusagen von Investoren von rund 1,25 Milliarden US-Dollar für seine brasilianische Plattform eingeholt.

Letzten Monat meldete GTIS Partners seine Expansion in Infrastrukturinvestitionen in Brasilien und zeitgleich die Ernennung von Eduardo Klepacz, ehemals CEO von Cubico Brazil, einem der größten Erzeuger erneuerbarer Energien des Landes, zum Leiter des neuen GTIS-Infrastrukturinvestitionsteams mit Sitz in São Paulo.

„Wir betrachten die Expansion in den Bereich Erzeugung erneuerbarer Energien als weiteren Ausdruck des starken ESG-Commitments von GTIS. Wir freuen uns darauf, unsere Immobilienprojekte und -mieter in Zukunft mit kostengünstiger erneuerbarer Energie versorgen zu können“, so Klepacz.

Dan Winters, GRESB-Leiter für Nord- und Südmerika, fügte hinzu: „GTIS Partners übertrifft weiterhin die Leistungen gleichgestellter Unternehmen und hat bei den GRESB 2018-Ergebnissen in Südamerika erneut Höchstwerte erzielt. Seit sieben Jahren des Benchmarkings in puncto ESG-Performance hat sich GTIS mit seinen Nachhaltigkeitsprogrammen als Branchenführer erwiesen, macht stetig Fortschritte und legt die Messlattee für den gesamten Sektor höher.“

In den Vereinigten Staaten hat GTIS Partners erstmals an der GRESB-Erhebung für den U.S. Property Income Fund („USPIP“) des Unternehmens teilgenommen. Das Ziel dabei sind nachhaltige, langfristige Dividenden bei mäßiger Hebelwirkung. USPIP ist im Mehrfamilienbereich tätig und hat kürzlich Mehrfamilienobjekte der Klasse A in Dallas und Orlando akquiriert.

Über GRESB

GRESB ist eine branchenorientierte Organisation zur Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance von Immobilienportfolios (öffentliche, private und direkte) rund um den Globus. Institutionelle Investoren verwenden den dynamischen Benchmark für ihre Investitionen mit dem Ziel, die Nachhaltigkeitsperformance ihres Beteiligungsportfolios und des weltweiten Immobiliengeschäfts insgesamt zu verbessern. Weltweit deckt GRESB institutionelles Kapital von rund 18 Billionen US-Dollar und 903 Immobiliengesellschaften und Fonds weltweit ab.

Die GRESB (oder Global Real Estate Sustainability Benchmark)-Erhebung ist gemeinhin als strengster Standard zur Messung der Nachhaltigkeitsperformance von Immobilienunternehmen und Immobilienfonds anerkannt und die Teilnahme ist für die meisten weltweiten Fondsmanager und börsennotierten Immobiliengesellschaften selbstverständliche Praxis geworden. Weitere Informationen finden Sie unter www.GRESB.com.

Über GTIS Partners

GTIS Partners ist eine weltweit tätige Immobilieninvestmentgesellschaft mit Hauptsitz in New York und Niederlassungen in Los Angeles, San Francisco, Atlanta, São Paulo, Paris und München. GTIS Partners wurde 2005 gegründet und wird von President Tom Shapiro sowie den Senior Managing Directors Josh Pristaw, Rob Vahradian, Tom Feldstein, João Teixeira und Amy Boyle geleitet. GTIS Partners hat 95 Mitarbeiter und verwaltet derzeit Vermögenswerte von rund 4,7 Milliarden US-Dollar. Die Firma investiert opportunistisch in Form von Direktinvestitionen und Krediten in Immobilien. Bisher hat das Unternehmen in Wohn- und Einzelhandelsimmobilien, Industrie- und Bürogebäude, Hotels und Mischnutzungsprojekte in den USA und Brasilien investiert. In Brasilien ist es eine der größten Private Equity-Immobiliengesellschaften. Weitere Informationen finden Sie unter www.gtispartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180920005815/de/