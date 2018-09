Guangzhou startete Kulturreise zur Verbindung der maritimen Seidenstraße

Am 27. September erreichte die „Kulturreise der maritimen Seidenstraße «Floral Whisper along the Silk Road»“ erfolgreich ihr Ziel in Zypern. Bei dieser Reise handelt es sich um eine weltweite Kampagne zur Beschleunigung des kulturellen Aufbaus der maritimen Seidenstraße des 21. Jahrhunderts anlässlich des fünften Jahrestages der Initiative „Belt and Road“.

Die Kulturreise wurde vom Amt für Kultur, Radio, Film, Fernsehen, Presse und Veröffentlichungen der Stadt Guangzhou organisiert. Sie fand am 21. und am 24. September sowie vom 26. bis 27. September in Sri Lanka, Malaysia bzw. Zypern statt.

Während der offiziellen Veranstaltungen in den drei Ländern wurde eine Absichtserklärung über „Zusammenarbeit und Schutz des kulturellen Erbes der maritimen Seidenstraße und die gemeinsame Nutzung der entsprechenden Errungenschaften“ unterzeichnet, in der vereinbart wurde, dass alle Parteien zusammenarbeiten werden, um den Schutz des kulturellen Erbes der maritimen Seidenstraße zu gewährleisten. Die Veranstaltung ebnete den Städten entlang der Strecke unter dem Motto „One Exhibition, One Memorandum, One Performance“ den Weg der Freundschaft und Zusammenarbeit. „Auf dieser Grundlage werden wir ein neues Kapitel in der Entwicklung der maritimen Seidenstraße schreiben“, so Lu Zhiqiang bei der Auftaktveranstaltung.

Im Rahmen einer prächtigen Gala begeisterten die kulturellen Aufführungen unter dem Motto „Floral Whisper along the Silk Road“ mit klassischer Musik der Kantonesischen Oper aus Guangdong das Publikum vor Ort.

Die maritime Seidenstraße verbindet China mit der restlichen Welt über den Seeweg. Sie wurde erstmals 200 v. Chr. erwähnt und stellt ein reichhaltiges, wertvolles Kulturerbe dar.

Als „Millennium Business City“ und als eine der Geburtsstätten der alten maritimen Seidenstraße kann die Stadt Guangzhou (Kanton) seit mehr als zweitausend Jahren auf eine glorreiche Geschichte des Welthandels, der Zivilisation und des gegenseitigen Verständnisses zurückblicken. Guangzhou hat eine diversifizierte Kultur entwickelt und integriert, die sich durch ihren offenen und integrativen urbanen Charakter auszeichnet. Die Stadt nutzt die Gelegenheit, die sich durch die Initiative „Floral Whisper along the Silk Road“ bietet, um die weltweite Verbreitung der kulturellen Elemente der maritimen Seidenstraße aktiv zu fördern und deren internationalen Einfluss weiter auszubauen.

Außerdem wurden kulturelle Förderaktivitäten der maritimen Seidenstraße in den größeren Städten der drei Länder an der alten maritimen Seidenstraße durchgeführt. Durch die Kombination der vier Programme „Maritime Silk Road Impression“, „Maritime Silk Road Expression“, „Maritime Silk Road Flavor“ und „Maritime Silk Road Memories“ wurden die Kultur der maritimen Seidenstraße und das Image von Guangzhou aus verschiedenen Perspektiven gefördert. Die Atmosphäre war dynamisch und lebendig.

In Guangzhou hofft man, künftig einen Austausch und eine Zusammenarbeit in unterschiedlichen Formen mit den Ländern entlang der maritimen Seidenstraße zu kultivieren und eine breite Basis für den allgemeinen kulturellen Schutz der maritimen Seidenstraße in der öffentlichen Meinung sowie eine internationale Plattform für den kulturellen Austausch zu schaffen, um ein gemeinsames Gedeihen zu realisieren, welches das kulturelle Erbe der Städte und Regionen entlang der maritimen Seidenstraße ermöglicht.

