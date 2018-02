GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA deutsch

GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA, DE000A0AYXP8

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) NameName und Rechtsform: Glasauer Familienstiftung 2. Grund der Meldung a) Position / StatusPerson steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Gerald Nachname(n): Glasauer Position: Vorstand

b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) NameGUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA b) LEI391200PJ10XJVQ4MXG21 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, KennungArt: Aktie ISIN: DE000A0AYXP8 b) Art des GeschäftsDie Glasauer Familienstiftung, vertreten durch Frau Tatjana Glasauer, hat eine Verkaufsorder als Limit-Order über 10.000 Stück Aktien der GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA zum Limit-Preis von EUR 3,58 aufgegeben, mit einer Laufzeit bis maximal zum 2018-12-28. c) Preis(e) und VolumenPreis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar d) Aggregierte InformationenPreis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar e) Datum des Geschäfts2018-02-05; UTC+1 f) Ort des GeschäftsName: Börse Hamburg MIC: XHAM

