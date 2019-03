Günstige und effektive Mikro-Promotion bringt Schweizer Gastronomen täglich neue Gäste und hohe Auslastung

Gezielter kann man Werbung für die Gastronomie nicht betreiben. Nicht Makropromotion mit teuren Anzeigen oder mit immer uneffektiveren Flyerkampagnen, sondern extrem günstige Online-Mikropromotion über die sozialen Netzwerke bringt heute neue Gäste ins Restaurant. Egal, wo in der Schweiz: Das System lokalisiert exakt alle Gäste, die rund um ein Lokal wohnen oder arbeiten und nur an diese wird die Werbung in einem bestimmten Zeitfenster ausgesandt. Das System von Pogastro.com ist genial einfach in der Handhabung und noch dazu sensationell günstig, "weil es nachweislich die Auslastung enorm steigert und täglich neue Gäste bringt", so der Gastro-Marketing-Profi Thomas Holenstein, der mit seiner Pogastro.com gerade in der Schweiz durchstartet und jedem Lokalbetreiber oder Küchenchef genau das garantieren kann, was alle anstreben - mehr Gäste! Online-Mikropromotion macht es endlich möglich. https://www.pogastro.com/de-ch/services

Alpnach (pts006/20.03.2019/08:45) - Gezielter kann man Werbung für die Gastronomie nicht betreiben. Nicht Makropromotion mit teuren Anzeigen oder mit immer uneffektiveren Flyerkampagnen, sondern extrem günstige Online-Mikropromotion über die sozialen Netzwerke bringt heute neue Gäste ins Restaurant. Egal, wo in der Schweiz: Das System lokalisiert exakt alle Gäste, die rund um ein Lokal wohnen oder arbeiten und nur an diese wird die Werbung in einem bestimmten Zeitfenster ausgesandt. Das System von Pogastro.com ist genial einfach in der Handhabung und noch dazu sensationell günstig, "weil es nachweislich die Auslastung enorm steigert und täglich neue Gäste bringt", so der Gastro-Marketing-Profi Thomas Holenstein, der mit seiner Pogastro.com gerade in der Schweiz durchstartet und jedem Lokalbetreiber oder Küchenchef genau das garantieren kann, was alle anstreben - mehr Gäste! Online-Mikropromotion macht es endlich möglich. https://www.pogastro.com/de-ch/services

Gezielter ist Werbung kaum machbar

Was wäre, wenn man Gäste genau dann erreicht, wenn diese sich überlegen wohin Sie zum Mittagessen gehen wollen? Was wäre, wenn man Gäste genau dort erreicht, wo es nur wenige Schritte ins Restaurant braucht? Was wäre, wenn man Gästen genau das aktuelle Menü oder Gericht präsentieren würde, das es an diesem Tag im Lokal zur Auswahl steht? Und was wäre, wenn man das ganz einfach und zur selben Zeit, in der man ohnehin das Menü planen und schreiben muss, automatisch organisieren kann?

Genau diese Fragen haben sich die Programmierer von Thomas Holenstein gestellt. Er weiß: "All das wird mit unserem System ganz einfach möglich und kann mit wenigen Handgriffen automatisiert werden. Für jeden Tag der Woche, für jeden Event, für jedes Gericht. Und das bei minimalem Budget pro Tag, das dann aber auch garantiert neue Gäste bringt. Das ist das System von Pogastro-Mikropromotion für die Gastronomie."

Kostenloser Praxistest des Systems von Pogastro.com

Man muss es selbst testen, um die vielen Vorteile dieser Innovation auch wirklich zu erleben. Nur ein paar Franken Budget schafft neue Gäste ins Restaurant und über Facebook werden Menschen in der Umgebung des Lokals über den aktuellen Mittagstisch informiert. Termin für einen kostenlosen Test des Systems kann jederzeit kostenlos bei uns vereinbart werden. Pogastro ist der neue digitaler "Chef de Service" für mehr und gezielten Gastroumsatz.

Pogastro Switzerland Industriestrasse 23 CH-6055 Alpnach Tel.: +41 41 500 75 51 E-Mail: info@pogastro.com Homepage: https://www.pogastro.com

(Ende)

Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com

Alpnach (pts006/20.03.2019/08:45)