Gut beraten mit Wehrfritz

Bad Rodach (pts015/05.02.2018/11:20) - Das Unternehmen Wehrfritz, Marktführer im Bereich der Kindergartenausstattung, erhält das Deutschlandtest-Siegel "Exzellente Kundenberatung". Der Auszeichnung ging eine Studie zu Beratung, Service, Vertrauen und Kundenzufriedenheit voraus. Diese wurde im Auftrag von Focus Money und Deutschland Test mit wissenschaftlicher Begleitung der International School of Management (ISM) in der Zeit von Dezember 2016 bis November 2017 durchgeführt. Zu über 1100 Marken aus 53 Branchen wurden 3,6 Millionen Kundenstimmen aus den sozialen Medien analysiert. Es handelt sich damit um die größte Untersuchung zur Kundenberatung aus Verbrauchersicht.

Der Mensch steht im Fokus

"Erzieherinnen und Erzieher leisten in ihrer täglichen Arbeit einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Wir möchten sie dabei unterstützen - mit passgenauen Lösungen für den Kindergartenalltag, pädagogisch durchdachten Möbelkonzepten, innovativen Lehr- und Lernmaterialien und hilfreichen Praxistipps", fasst Geschäftsleiterin Gertraud Unger die Prämisse des Unternehmens zusammen. Kundenberatung und -service stehen dabei für Wehrfritz an oberster Stelle. Während viele Unternehmen etwa den Kundenservice an externe Callcenter ausgliedern, führt der Kindergartenausstatter ein eigenes Kundenservicecenter. "So können wir schnell und fundiert auf Kundenfragen antworten", erklärt Gertraud Unger diese Entscheidung. Die Auszeichnung für exzellente Kundenberatung mache sie und ihre Mitarbeiter stolz. Es sei ein Zeichen dafür, dass das Unternehmen den richtigen Weg eingeschlagen habe. Wichtig ist der Geschäftsleiterin, dass bei Wehrfritz die Menschen im Vordergrund stehen: "Die Kunden, aber auch die Mitarbeiter, die täglich ihr Bestes geben und den Kunden als Menschen wertschätzen. So konnten wir den hohen Qualitätsstandard aufbauen - basierend auf einem Erfahrungsschatz von 80 Jahren Tradition."

Auf individuelle Bedürfnisse eingehen

Beste Beratung und hervorragender Service - das beginnt bei der Produktentwicklung, die in enger Zusammenarbeit mit Experten aus der Praxis geschieht, und geht von der Möglichkeit individueller Sonderlösungen für spezielle Kundenwünsche bis zur Möbel-Montage durch zertifizierte Monteure von Wehrfritz, die vor Ort beim Kunden höchste Qualität gewährleisten. Der Kindergartenausstatter legt großen Wert auf persönlichen Kontakt zu seinen Kunden. So sind die Außendienstmitarbeiter des Unternehmens nicht nur direkte Ansprechpartner der Einrichtungen, sondern sie gehen auch aktiv auf diese zu und bieten kompetente, individuelle Beratung direkt vor Ort. Aber auch auf Messen oder bei den kostenlosen Fortbildungen von Wehrfritz, zu denen der Fachtag für Erzieher(-innen), der Bad Rodacher Schultag und der Fachtag für Therapie und Altenpflege gehören, stehen die persönliche Begegnung und der fachliche Austausch im Vordergrund. "Durch den Kontakt von Mensch zu Mensch können wir erfahren, was unsere Kunden bewegt", sagt Unger. "Nur so können wir auf individuelle Bedürfnisse eingehen und unserem Anspruch gerecht werden, stets besten Service und Beratung zu bieten. Wir sind davon überzeugt, dass das den Unterschied macht."

Über Wehrfritz Seit 80 Jahren ist Wehrfritz der kompetente Partner, wenn es um die Möblierung und Ausstattung von sozialen Einrichtungen geht: von Kinderkrippen und Kindergärten über Schulen, Horte sowie Heime aller Art bis hin zu Mehrgenerationenhäusern und Therapieeinrichtungen. Das Produktangebot umfasst Möbel, Lehr- und Lernmaterialien, Spiel- und Arbeitsmittel, Sport- und Bewegungsangebote für drinnen und draußen sowie ein sehr breit gefächertes Angebot an Materialien zum Basteln, Werken und Kreativsein. ehrfritz ist ein Unternehmen der HABA-Firmenfamilie, zu der auch HABA, JAKO-O und project gehören. Die HABA-Firmenfamilie beschäftigt im nordbayerischen Bad Rodach (Oberfranken) etwa 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wehrfritz im Internet: http://www.wehrfritz.com

Wehrfritz auf Facebook, Twitter, YouTube und Pinterest:

