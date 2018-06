Gute PR muss sein wie guter Sex - nur nicht brav und niemals 08/15

Unternehmens-PR zeichnet sich meist durch zwei Dinge aus: Sie ist brav und angepasst. Genau das Gegenteil wird von einem Mann propagiert, der PR schon immer etwas anders gesehen hat, als seine Kollegen. "Wenn sich eine PR-Story wie guter Sex anfühlt, dann wird es immer ein Renner in den Medien. Am schlimmsten ist die Angst vieler Unternehmer vor der eigenen Courage. Man hat Angst, mit der eigenen PR mal wirklich ordentlich auf die Pauke zu hauen" so Pressetherapeut, Coach und Fachbuchautor Alois Gmeiner http://www.pressetherapeut.com provozierend über manche ängstliche Klienten.

Gmeiner bietet persönliche Kreativ-Coachings und Kurzseminare an, um Unternehmer zu mehr Mut bei ihrer PR-Arbeit zu bewegen. "Ich will meinen Klienten das Hirn durchpusten, damit wieder Neues Platz hat. Nur geile Ideen, Guerilla-PR und ein gewissen Quantum 'nix scheissen' haben mich und vieler meiner Klienten auch mit Mini-Budget in die größten Medien und ins TV gebracht. Das kann jeder erreichen - ich zeige in einfachen Schritten, wie das geht." Erste gratis Infos, eBooks, Videos und einen Online-Check gibt es auf: http://www.pressetherapeut.com

Die große Angst der Big-Player vor cooler Guerilla-PR

Gmeiner sieht das Problem vor allem in den vielen schlechten PR-Fachbüchern und in der Angst vor kreativen Ideen. "Die meisten Bücher über PR sind Mist und ich darf dann in meinen PR-Webinaren diesen Schwachsinn aus den Hirnen meiner Klienten wieder entfernen." Gmeiner ist überzeugt, die meisten Fachbücher werden von Presseleuten aus großen Unternehmen geschrieben. Und große nationale oder internationale Unternehmen haben normalerweise kaum ein Problem, in die Presse zu kommen, da sie von hohem allgemeinem Interesse sind. Hier werden dann auch die kompliziertesten und ödesten Pressetexte von Journalisten übernommen.

Der Pressetherapeut: "Aber davon kann doch ein mittelständischer Betrieb oder ein Freiberufler nur träumen. Wer interessiert sich denn für einen Produzenten, Handwerksbetrieb, Gastronomen oder ein Hotel mit 20 Mitarbeitern? Niemand! Ich sage, so ein Unternehmer kann nur mit ungewöhnlichen PR-Ideen auf sich aufmerksam machen. Das muss nicht einmal teuer sein. Gerade habe ich für ein Möbelhaus in Niederösterreich einen wirklich ungewöhnliche und coole Kooperation mit einem lokal bekannten Kabarettisten in die Wege geleitet, die ersten Videos in den sozialen Netzwerken wurden bereits von zehntausenden Menschen gesehen und die neuen Radiospots sind enorm auffällig. Das bringt Bekanntheit. Solche Ideen bringen dann auch ein kleineres Unternehmen ins TV oder in große Zeitungen."

Ein Tag Pressetherapie für mehr Kreativität in der PR und in der Unternehmenskommunikation

"Kommunikation ist keine Frage des Budgets, sondern der Ideen. Davon bin ich fest überzeugt. Und manchmal verlange ich dazu von meinen Kunden und sogar von meinen Kundinnen bei der PR-Arbeit auch mal Eier in der Hose. Basta!" Dieser Unternehmens-Check dauert nur drei Minuten und bringt sofort neue Werbeideen für mehr Bekanntheit! Gmeiner: "Einfach ausfüllen, absenden und schon erhalten Sie gratis und unverbindlich einige sofort umsetzbare Ideen für PR, Marketing und Werbung, um das aktuelle Marketing zu verbessern."

Telefon-Kurzberatung unter Tel. +43 (699) 133 20 234 Nähere Infos über Coachingtage via E-Mail unter: werbetherapeut@chello.at

Den gratis Check zur eigenen Unternehmenskommunikation beantwortet der Presse- und Werbetherapeut persönlich: http://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck http://www.werbetherapeut.com

