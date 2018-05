Guyana Goldstrike setzt Goldentdeckungen fort: In der Zone Paunch des Goldprojekts Marudi in Guyana wurden Proben mit einem Goldgehalt von bis zu 5,98 g/t ermittelt 30. Mai 2018 ? Vancouver, Kanada ? Guyana Goldstrike Inc. (das

30. Mai 2018 ? Vancouver, Kanada ? Guyana Goldstrike Inc. (das ?Unternehmen? oder ?Guyana Goldstrike?) (TSXV: GYA, OTC: GYNAF, FWB:1ZT) freut sich bekannt zu geben, dass das Geologenteam des Unternehmens die Grabungen, Kartierungen und Probenahmen in der Zone Paunch des Goldprojekts Marudi (?Marudi? oder das ?Konzessionsgebiet?) im Goldgürtel Guiana (Guyana, Südamerika) abgeschlossen hat.

Locke Goldsmith, P Eng., P Geo., VP Exploration, erklärt: ?Diese Ergebnisse sind sehr ermutigend, da sie das Vorkommen von Gold in der neu entdeckten Zone bestätigen. Es ist die erste von neun interessanten Zonen, in denen wir in den kommenden Monaten - in Vorbereitung auf ein Phase-I-Bohrprogramm - Grabungen planen. Die Ergebnisse aus den Gräben A und L, mit Spitzenwerten von 7,45 bzw. 5,98 g/t Au, stammen aus einem Bereich weiter südlich und näher beim Bergrücken als die anderen Werte.? Herr Goldsmith weiter: ?Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Golderze hangabwärts transportiert und verteilt wurden und aus einem nahegelegenen, bisher unentdeckten Teil des Grundgesteins stammen.?

Mineralisierung

Ausgewählte Abschnitte aus den Gräben A, B, C und L der Zone Paunch, die anhand der Brandprobe analysiert wurden, sind in der nachstehenden Tabelle 1 zusammengefasst.

Die Gräben A und L, mit Spitzenwerten von 7,45 und 5,98 g/t Au auf einer horizontalen Länge von jeweils 2,0 Meter, befinden sich weiter südlich und näher beim Bergkamm als die Spitzenwerte aus Graben B (1,86 g/t Au auf einer horizontalen Länge von 2,0 m). Es wird eine Goldverteilung hangabwärts vermutet.

Probenahme

Es wurde eine Probenahme auf einer Grabenlänge von 166,2 Meter durchgeführt, wobei aus 106 horizontalen Abschnitten entlang der Basis der Grabenwand Schlitzproben entnommen wurden. Aus jedem Abschnitt wurden jeweils zwei Proben gewonnen. Eine Probe wurde in das Labor von Actlabs in Georgetown zur Ermittlung des Goldgehalts mittels Brandprobe gebracht, eine zweite Probe wurde vom Unternehmen einer Goldwäsche mittels Pfanne unterzogen um prüfen und feststellen zu können, ob sich im Schwermineralkonzentrat freies Gold befindet.

Tabelle 1.

Gräben A, B, C (bereits in der Pressemeldung vom 15. Mai 2018 erwähnt) und L der Zone Paunch, mit ausgewählten Abschnitten der Probenahme und Goldzählung

Gesamt-länge von bis Länge durch-schnittliche Tiefe Probe m m m m m g/t Au Graben A 38,8 18,1 19,1 1 7 0,504 25,3 32,8 7,5 *NR 2,16 einschließlich 30,8 32,8 2 *NR 7,45 Graben B 61,2 13,7 15,7 2 1,5 1,64 30,6 31,2 0,6 0,58 35,2 45,2 10 2,8 0,38 einschließlich 35,2 37,2 2 3,7 1,86 Graben C 15 0 2 2 2,5 0,64 10 15 5 3,9 0,64 einschließlich 10 12 2 4,3 1,06 14 15 1 2,8 0,61 Graben L 18,3 0 2 2 6 5,98 13,3 15,3 2 3,3 0,60 Gesamt 133,3

