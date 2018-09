H&D Wireless schließt Kapitalerhöhung ab

Stockholm - - Kapitalerhöhung fließt in aggressive Expansion Die Kapitalerhöhung mit Vorzugsrecht des an der Nasdaq First North gehandelten H&D Wireless (http://www.hd-wireless.se/), schwedischer Anbieter von Plattformlösungen für IoT- und RTLS-Cloud, ist mit guter Resonanz zu Ende gegangen. ...

Die Kapitalerhöhung mit Vorzugsrecht des an der Nasdaq First North gehandelten H&D Wireless (http://www.hd-wireless.se/), schwedischer Anbieter von Plattformlösungen für IoT- und RTLS-Cloud, ist mit guter Resonanz zu Ende gegangen. Bei der Kapitalerhöhung hatten Altaktionäre ein Vorzugsrecht, und es wurden 80 Prozent gezeichnet. Das Unternehmen hat damit liquide Mittel in Höhe von 29,8 Mio. SEK mobilisiert (vor Ausgabekosten).

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg )

"Unsere Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht ist auf positive und ermutigende Resonanz gestoßen. Wir haben damit unsere finanzielle Position gestärkt und können das große Interesse verschiedener schwedischer und nordischer Industrieunternehmen an unserer marktführenden Lösung geschäftlich verwerten. Es freut uns ganz besonders, dass sowohl Altaktionäre als auch neue Investoren unser großes Vertrauen teilen, während wir Schritt für Schritt eine Phase einleiten, wo erfolgreiche Tests in reguläre Installationen übergehen", sagte Pär Bergsten, Gründer und CEO. "Im vergangenen Jahr konnten wir bei mehr und mehr Größen in den Bereichen Automobilbau, Bau und Logistik große Erfolge erzielen. Unsere Lösungen für die Echtzeit-Überwachung von Produktions- und Vertriebsabläufen helfen Kunden dabei, ihre Aktivitäten deutlich zu verschlanken."

a gingen Parteien eine Garantiebeziehung über 969.401 Aktien ein (Garantieanteil von 14,82 %). Angehörige der Geschäftsführung (PDMR) zeichneten insgesamt 301.133 Aktien, wobei der CEO seinen Anteil um 235.295 Aktien erhöhte.

Darüber hinaus führte das Unternehmen neben der Bezugsrechtsemission eine gezielte Emission durch. Die Emissionsbanken wurden mit 672.000 B-Aktien vergütet.

Die Cashflow-Kosten der Emission werden von den Unternehmen auf 2,5 Mio. SEK geschätzt. Die Anzahl der Aktien steigt auf 25.260.896 und das Aktienkapital auf 1.263.045 SEK.

H&D Wireless AB ist unter der EU-Marktmissbrauchsrichtlinie zur Veröffentlichung dieser Mitteilung verpflichtet. Die Mitteilung wurde durch die oben genannte Kontaktperson am 25. September 2018 um 8.00 Uhr MEZ zur Publikation übermittelt.

Informationen zu H&D Wireless:

H&D Wireless ist ein schwedischer Anbieter von Technologie und Dienstleistungen für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) und Echtzeitortung (RTLS+GPS), der die Cloud-Plattformen Griffin und GEPS betreibt. H&D Wireless wurde 2009 gegründet und zählt zu Schwedens wachstumsstärksten und renommiertesten IoT-Unternehmen. Bislang hat es weltweit mehr als 1 Million Wireless-Produkte für IoT-/M2M-Lösungen ausgeliefert. Das Unternehmen entwickelt und liefert Lösungen für die Digitalisierung und Optimierung physikalischer Geschäftsprozesse mittels seines Griffin Enterprise Positioning Service (GEPS(TM)) mit integrierter künstlicher Intelligenz (KI) und Fokus auf Industrie 4.0 sowie Smart Factory. Die Aktien von H&D Wireless sind seit Dezember 2017 an der Nasdaq First North in Stockholm mit dem zertifizierten Berater FNCA Sweden AB notiert. http://www.hd-wireless.com

Pär Bergsten CEO +46-708-274557 par.bergsten@hd-wireless.se