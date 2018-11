Habeck lehnt Fokussierung auf seine Person ab

Der Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, hat die Fokussierung auf Personen in der Politik und damit auch auf ihn selbst kritisiert.

"Die Fokussierung auf Personen ist der völlig falsche Weg", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Sonntagausgaben), nachdem eine Umfrage vom Freitag ihn als den zweitbeliebtesten Politiker in Deutschland ausgewiesen hatte. "Und dass es gut läuft, liegt daran, dass wir gut im Team funktionieren."

Das gelte für ihn und seine Ko-Vorsitzende Annalena Baerbock ebenso wie "für die tolle Arbeit der Bundesgeschäftsstelle und der ganzen Partei". Habeck fügte hinzu: "Diese Personen-Abfragerei ist eigentlich nicht die Welt, in der ich leben will." Auf die Frage, warum auch die Grünen insgesamt in den Umfragen derzeit so stark seien, antwortete der Grünen-Chef: "Weil wir nicht darüber nachdenken, ob wir erfolgreich sein wollen, sondern einfach unser Ding machen."

