17.02.2019 - 23:18 Uhr Hafen in Stuttgart: Architekt will Wohnquartier am Neckar bauen

Er hat bereits das Dorotheen-Quartier in Stuttgart geplant, nun hat Architekt Stefan Behnisch ein neues Ziel: Er würde den Hafen in Stuttgart gerne zum Wohngebiet machen. Doch es gibt Gegenwehr.