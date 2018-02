Hainan Airlines bietet ab März Nonstop-Verbindung zwischen Madrid und Shenzhen

Peking - Hainan Airlines verkündet den Beginn der offiziellen Nonstop-Verbindung zwischen Madrid und Shenzhen am 22. März 2018. Für die zwei wöchentlichen Hin- und Rückflüge am Montag und Freitag wird ein Boeing 787 Dreamliner eingesetzt. Dies ist die erste ...

Peking - Hainan Airlines verkündet den Beginn der offiziellen Nonstop-Verbindung zwischen Madrid und Shenzhen am 22. März 2018. Für die zwei wöchentlichen Hin- und Rückflüge am Montag und Freitag wird ein Boeing 787 Dreamliner eingesetzt. Dies ist die erste direkte Flugverbindung von Hainan Airlines zwischen China und Spanien.

Shenzhen befindet sich in Südchina neben Hongkong. Shenzhens malerische Küstenlandschaft, sein angenehmes Klima und seine bunten Themenparks haben die Stadt in ein attraktives Reiseziel verwandelt. Shenzhen ist ein wichtiges Wirtschaftszentrum in Südchina und führt verschiedene Sektoren an, darunter IT, Finanzwesen und innovative Technologien. Die Welt ist schon lange auf diese blühende Stadt aufmerksam geworden.

Von Shenzhen aus können die Fluggäste über Hainan Airlines' Inlandsstreckennetz in andere chinesische Städte weiterreisen, beispielsweise Peking, Schanghai und Xi'an. Hainan Airlines hat erst vor kurzem drei internationale Nonstop-Verbindungen aufgenommen: Shenzhen-Auckland, Shenzhen-Brisbane und Shenzhen-Cairns. Damit haben Reisende aus Spanien, die nach Neuseeland oder Australien unterwegs sind, eine weitere erstklassige Flugverbindung zur Auswahl.

Hainan Airlines wird seit sieben Jahren in Folge als SKYTRAX Fünfsterne-Airline ausgezeichnet. 2017 schaffe sie es als erste Airline aus Kontinentalchina auf die SKYTRAX Top-10-Liste der Fluggesellschaften. Die Airline kann darüber hinaus auf eine beispielslose Sicherheitsbilanz verweisen und hatte in ihrer 25-jährigen Geschichte keinen einzigen schweren Unfall. Flüge für die Verbindung Madrid-Shenzhen können auf der offiziellen Webseite der Airline gebucht werden: www.hainanairlines.com.

Hainan Airlines Flugplan Shenzhen-Madrid (alle Zeitangaben in Ortszeit):

Flug Flugnummer Abflug Ankunft Flugplan Flugzeugtyp Shenzhen-Madrid HU7983 14:35 21:50 Donnerstag B787 und Sonntag Madrid-Shenzhen HU7984 00:00 19:55 Montag und B787 Freitag (Hinweis: Dieser Flugplan dient nur zur Information. Umstellung zwischen Winter- und Sommerzeit an bestimmten Reisezielen vorbehalten. Bitte bestätigen Sie die genaue Abflug- und Ankunftszeit am entsprechenden Reisetag, wenn Sie das Ticket kaufen.)

