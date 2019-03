Halle: 26-jährige Afghanin tot in Wohnung aufgefunden

In Halle (Saale) ist eine 26 Jahre alte Frau getötet worden.

Die 26-Jährige ist am Sonntagmittag von einer Bekannten in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses tot aufgefunden worden, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Bei der Toten handelt es sich um eine Afghanin, die seit geraumer Zeit in Halle wohnte, so die Beamten weiter.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Tote gewaltsam ums Leben gekommen. Eine Obduktion soll weitere Fragen klären, so die Polizei.

