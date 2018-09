Hallstar ernennt Scott Hinkle zum neuen Chief Financial Officer und Leiter Globale Gemeinsame Dienste

Scott J. Hinkle ist als Chief Financial Officer neu zu Hallstar, dem weltweit tätigen Spezialchemieunternehmen, gekommen. Er wird am Firmensitz von Hallstar in Chicago, Illinois, arbeiten und Chairman und CEO John J. Paro direkt unterstehen.

Hallstar wurde im Jahr 1986 gegründet und ist inzwischen allgemein anerkannt für seine innovative Expertise in den Bereichen Photostabilitätswissenschaft, Weichmacher aus erneuerbaren Ressourcen, umweltfreundliche Aktiva, Phthalatersatzstoffe, natürliche Olivenchemie und Polymermodifizierung. Das Unternehmen kann auf Tätigkeiten in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb nicht nur in den USA, sondern auch in China, Italien, Frankreich und Brasilien verweisen.

Hallstar hat kürzlich eine strukturelle Aufteilung in Hallstar Beauty und Hallstar Industrial angekündigt, die ab dem 1. Oktober 2018 wirksam sein wird. Diese beiden Geschäftsbereiche sollen von einer Einrichtung für Globale Gemeinsame Dienste unterstützt werden, die Hinkle im Rahmen seiner Funktion beim Unternehmen leiten wird.

„Hallstar hat seine internationale Präsenz in den letzten Jahren drastisch vergrößert“, sagt Paro, „und mit unseren beiden kommerzielles Geschäften haben wir die operative Komplexität jetzt deutlich vergrößert. Scott verfügt nicht nur über globale Erfahrung in der Chemieindustrie, sondern auch über ein umfassendes Verständnis dessen, wie man eine leistungsstarke Gruppe für gemeinsame Dienste effektiv betreibt. Die Schaffung eines globalen Exzellenzzentrums in den Bereichen Rechnungswesen, Finanzen, IT, Unternehmensentwicklung, Marketing und Personalwesen wird entscheidend für den Erfolg von Hallstar sein und es unseren beiden Unternehmen erlauben, ihr volles Potential zu realisieren.“

Scott war bisher CFO bei EnviroVac Industrial Services und ANGUS Chemical sowie bei der Abteilung Wasser- und Prozessdienste von Ecolab. Zuvor war er elf Jahre lang als Chief Accounting Officer bei der Nalco Company tätig und leitete die Tätigkeiten von Nalco in der Region EMEA als CFO. Er hat einen Abschluss in Rechnungswesen von der Northern Illinois University inne und ist zugelassener Wirtschaftsprüfer. Er, seine Frau und ihre drei Kinder leben in der Chicagoer Vorstadt Naperville.

Über Hallstar:

Hallstar ist ein namhafter globaler Anbieter von Spezialchemielösungen. Das Unternehmen geht jede Verpflichtung mit einem auf Zusammenarbeit ausgerichteten Ansatz an und stellt technischen Support, chemisches Fachwissen sowie Branchenkenntnisse bereit, die seinen Kunden helfen, von der Konzeption bis zur Produktion der ersten Chargen das Beste aus ihren Produkten herauszuholen.

