Hallstar wird für seinen aus Pflanzenölen gewonnenen Wirkstoff Blue Oléoactif® auf der Kosmetikmesse in-cosmetics Lateinamerika mit Silber ausgezeichnet

Das Spezialchemie-Unternehmen Hallstar mit Geschäftssitz in Chicago, USA erhielt für seinen umweltgerechten Wirkstoff BLUE Oléoactif® mit schützenden Eigenschaften vor blauem Licht und negativen Umwelteinflüssen die ITEHPEC-Silber-Innovationsauszeichnung 2018.

Plant Oil-Extracted Active Ingredient, BLUE Oléoactif®, Wins Silver for Hallstar at in-cosmetics Latin America (Photo: Business Wire)

Die ITEHPEC-(Inovação e Tecnologia em Higiene Pessoal, Perfumaria, e Cosméticos) Innovationsauszeichnung, die 2005 von Brasiliens wichtigstem Kosmetikverband ins Leben gerufen wurde, würdigt Anbieter, welche die brasilianische Kosmetikbranche durch neue Inhaltsstoffe oder Verfahren bereichern. Die Preisträger wurden am 18. September auf der in-cosmetics Lateinamerika in Sao Paulo bekanntgegeben.

BLUE Oléoactif® wird durch ein patentiertes Oléo-Eco-Extraktionsverfahren (portugiesisch) aus drei Reisarten und hochwertigen Reiskeimen mit ergänzenden Phystomolekülen aus Sojaöl gewonnen. Die klinischen Ergebnisse zeigen, dass er die normale Hautphysiologie bei Vorhandensein von negativen Umweltfaktoren in städtischer Umgebung und blauem Licht aufrechterhält, indem er die Schutz- und Reparaturmechanismen der Zelle verstärkt.

„Diese Anerkennung unterstreicht den nachgewiesenen kosmetischen Nutzen und die Wellness-Effekte von zu 100 % aus pflanzlichen und lokalen Quellen gewonnenen Wirkstoffen“, so Anne Rossignol-Castera,Geschäftsführerin von Oléos bei Hallstar. „Die Oléo-Eco-Extraktions-Technologie, die wir in vielen Oléoactif-Kollektionen genutzt haben(portugiesisch), ermöglicht uns, das biologische Profil der Pflanze direkt in einen Pflanzenölkomplex zu übertragen. BLUE Oléoactif® ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man die Kraft und das Beste der Natur mithilfe nachhaltiger Technologien wirksam nutzen kann.“

Leonardo Sabedot, Geschäftsführer von Hallstar Brasilien, nahm den Preis im Namen des Unternehmens entgegen. „Die Preisverleihung stellte einen weiteren bedeutsamen Moment einer sehr erfolgreichen Ausstellung für Hallstar Beauty dar“, so Sabedot. „Es steht außer Frage, dass unsere weltweiten Produktlinien mit funktionalen Naturprodukten und Sonnenschutzlösungen sowie unseren kosmetischen Oléos-Wirkstoffen auf dem brasilianischen Markt erhebliches Interesse hervorrufen.“

Um mehr über die nachgewiesene vorbeugende und heilende Wirkung von BLUE Oléoactif® zu erfahren, besuchen Sie die Produktwebseite,laden Sie die Broschüre herunter oder sehen Sie sich das Video an (portugiesisch). Für weitere Fragen kontaktieren Sie die Experten von Hallstar unter workwonders@hallstar.com.

Über Hallstar Beauty

Hallstar Beauty ist ein führender Anbieter von Spezialchemie-Lösungen für Hautpflege, Sonnenschutz, Farbkosmetik und Hygieneartikel. Die globalen Kapazitäten von Hallstar umfassen Geschäftsaktivitäten in den Vereinigten Staaten, Italien, Frankreich, China und Brasilien und Hallstar kann so von den Fähigkeiten der talentierten Teams von B&T, Oléos und Fortinbrás profitieren. Die Produktlinien umfassen die innovativen Technologien der renommierten Kollektionen dieser erworbenen Marken.

