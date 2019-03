HAMBURGER B-JUNIORINNEN GEWINNEN DFB-FUTSAL-CUP

Deutscher Fußball-Bund (DFB), Frankfurt/Main



Logo: Deutscher Fußball-Bund (DFB)





Frankfurt/Main (pressrelations) -

Die B-Juniorinnen des Hamburger SV haben gleich bei ihrem Debüt den DFB-Futsal-Cup in Wuppertal gewonnen. Das Team aus der Hansestadt setzte sich bei der dritten Auflage in der Bayer-Halle im Finale 2:0 gegen den FC Speyer 09 und beendete damit das Turnier mit fünf Siegen in fünf Spielen.Der HSV jubelte am Ende aber nicht nur über den Turniersieg, auch die beste Torschützin spielte für die Hamburgerinnen: Larissa Mühlhaus traf insgesamt sechsmal und hatte großen Anteil am Erfolg des HSV.Die Medaillen wurden von Futsal-Bundestrainer Marcel Loosveld übergeben. Auch Sabine Nellen und Ina Hobracht vom DFB-Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball waren bei der Siegerehrung anwesend.DFC Westsachsen Zwickau wird DritterIm "kleinen Finale" um Platz drei behielt der DFC Westsachsen Zwickau die Oberhand. Das Team aus Sachsen bezwang den 1. FC Saarbrücken mit 1:0. Der SV Alberweiler sicherte sich Platz fünf durch ein 5:0 gegen den SSV Rhade, Platz sieben ging an den Harburger TB, der sich 2:0 gegen den 1. FC Köln durchsetzte.Bereits am Samstag hatte sich der 1. FC Köln den Titel bei den C-Juniorinnen gesichert.

Deutscher Fußball-Bund (DFB)

Diese Pressemitteilung wurde zur Verfügung getstellt von der pressrelations GmbH