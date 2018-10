Hamburger Immobilienmarkt legt Pause bei Preisentwicklung ein

PROJECT Investment Gruppe,

Im Hamburger Stadtgebiet sind die Kaufpreise für Neubaueigentumswohnungen gemäß der aktuellen Markterhebung von PROJECT Research im September 2018 im Vergleich zum Vorjahresmonat leicht um -0,9 Prozent gefallen. Im Stadtgebiet von Düsseldorf wurde dagegen ein neuer Rekord bei den Preisanstiegen festgestellt (+23,6 Prozent). In seiner quartalsweise erhobenen Studie »Wohnungsmarktanalyse Neubauwohnungen in ausgewählten Metropolregionen« ermittelt PROJECT Research im Geschosswohnungsbau kontinuierlich die Angebotskaufpreise für die Metropolregionen Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Nürnberg, München, Düsseldorf, Köln und Wien. Seit September 2017 sind die Preise in Hamburg und im Umland der Hansestadt leicht zurückgegangen. Ein aktueller Verkaufspreis von 5.809 EUR/qm (Hamburg) bzw. 5.380 EUR/qm (Metropolregion) bedeuten einen Rückgang von -0,9 Prozent im Stadtgebiet bzw. -0,2 Prozent in der Metropolregion. Diese Entwicklung erklärt sich auch durch mitunter deutliche Preisreduzierungen in den Bezirken Altona und vor allem Eimsbüttel (-12,7 Prozent). »Eimsbüttel ist ein Bezirk mit größeren Lageunterschieden und damit sehr großen Preisspannen. Hier wurden im vergangenen Jahr in sehr guten Lagen hochpreisige Projekte abverkauft und es sind keine Projekte in vergleichbarer Lage und Preisgestaltung nachgerückt, was sich in den sinkenden Durchschnittspreisen widerspiegelt. Von einem generellen Preisabfall kann nicht gesprochen werden, betrachtet man die Preise in anderen Bezirken mit teilweise zweistelligen Preissteigerungsraten. Im letzten Jahr stieg die Zahl an Projekten in den günstigen Eimsbütteler Stadtteilen wie Schnelsen und Eidelstedt, während die Zahl an Objekten in Toplagen wie Eimsbüttel (Stadtteil) oder Rotherbaum zurückging«, erklärt Dr. Matthias Schindler, Vorstand Projektentwicklung der PROJECT Real Estate AG.52,5 Prozent Preisanstieg im Düsseldorfer Bezirk 9 Mit Abstand weist Düsseldorf die größten Preissteigerungen bei den Neubaueigentumswohnungen auf. Ein Anstieg von 23,6 Prozent seit September 2017 ergibt einen Verkaufspreis von 6.540 EUR/qm. Deutlich schwächer ist das Wachstum bei Hinzunahme des Umlands. So stiegen die Preise in der Metropolregion um 13,1 Prozent auf 5.380 EUR/qm. »Der enorme Preisanstieg im Stadtgebiet ist auf den Abverkauf günstiger Bauprojekte zurückzuführen. Generell ist die Zahl an Bauprojekten in Düsseldorf deutlich zurückgegangen (-12). Im Bezirk 9 ist der Preisanstieg mit 52,5 Prozent dabei besonders hoch. Dieses Extrem resultiert aus einem Rückgang von fünf auf aktuell ein Bauprojekt«, bemerkt Schindler. Auch in Frankfurt am Main haben die deutlichen Preissteigerungen in den letzten Monaten zugenommen, während sie sich im Umland eher abgeschwächt haben. Die Preise im Frankfurter Stadtgebiet stiegen in den vergangenen zwölf Monaten um 13,3 Prozent auf 6.923 EUR/qm, in der Metropolregion um 9,3 Prozent auf 5.480 EUR/qm. Die teuersten Angebotspreise finden sich mit 21.821 EUR/qm nach wie vor in München, dicht gefolgt von Hamburg (21.060 EUR/qm) und Berlin (19.895 EUR/qm). Presseanfragen an: PROJECT Investment Gruppe: Christian Blank, Pressesprecher Tel.: 0951.91 790-339, E-Mail: presse@project-investment.de

