Handheld erweitert seine Vereinbarung mit dem weltweit führenden Paketzusteller

Lidköping, Schweden -

Die Handheld Group (https://www.handheldgroup.com/de/?utm_source=P RNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=SP400XProject), ein führender Hersteller von robusten Mobilcomputern, gab heute eine Erweiterung seiner strategischen Vereinbarung mit einem global führenden Logistikunternehmen bekannt. Laut der Vereinbarung wird Handheld die nächste Generation einer schlüsselfertigen Lösungen für innovative Sortierung und Bedruckung von Verpackungen an allen Einrichtungen des Kunden für Verpackungssortierung entwickeln.

Die neue Vereinbarung wird die aktuelle Partnerschaft über 2023 hinaus fortsetzen und beinhaltet die Bereitstellung eines neuen innovativen Geräts für die Sortierung und Bedruckung von Verpackungen, um den bestehenden Imprinter SP400X zu ersetzen. Seit 2012 leistet das SP400X-Projekt einen bedeutenden Beitrag zum Erfolg von Handheld. Die nächste Generation wird vermutlich noch erfolgreicher sein.

"Wir sind stolz darauf, eine langfristige Beziehung mit diesem Kunden fortzuführen", sagte Thomas Löfblad, Vice President of Global Sales der Handheld Group. "Die Entscheidung, unsere Partnerschaft zu erweitern, ist ein Zeugnis für die Produktivitätsverbesserungen und die Effizienzerhöhungen, die unsere Lösung ermöglicht hat. Dieser Kunde ist eines der weltweit größten Unternehmen für die Paketzustellung. Bei dieser spezialisierten Logistiklösungen des Kunden spielt unsere Partnerschaft eine wichtige Rolle.

Die neueste Version des Imprinters SP400X von Handheld bietet innovative technologische Lösungen, die Paketsortierung und die Bestandsverwaltung verbessern. Der Imprinter, entwickelt mit Tintenstrahldrucktechnologie der nächsten Generation mit Lizenz von Hewlett-Packard (http://www8.hp.com/us/en/hp-information/about-hp/index.html) (HP), bietet weitere Verbesserungen für die Effizienz der Paketsortierung. Wie zuvor angekündigt (http://www8.hp.com/uk/en/hp-news/press-release.html?id=1271205), hat Handheld eine Vereinbarung mit HP geschlossen, um Druckprodukte, die auf thermalen HP Tintenstrahldruckerpatronen basieren, für die Logistikbranche zu entwickeln und weltweit zu verkaufen.

"Wir freuen uns, erneut als Partnert ausgewählt worden zu sein und wir möchten unsere Partnerschaft langfristig erweitern", sagte Jerker Hellström, CEO der Handheld Group. "Diese Entscheidung zeigt, dass enge Zusammenarbeit die Verbesserung von Produktion und Effizienz unterstützt.

Der Imprinter SP400X (https://www.handheldgroup.com/de/robuste-Com puter/Custom-Produkte/sp400x/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressR elease&utm_campaign=SP400XProject) von Handheld ist ein einzigartiges Gerät, das 2D-Scanning mit Tintenstrahldruck kombiniert. Der SP400X ist für umfangreiche Scan- und Sortieranwendungen optimiert und wurde entwickelt, um Versandetiketten zu scannen, Informationen über WLAN aus einer Backoffice-Datenbank abzurufen und dann Sortierinformationen auf die gescannten Objekte zu drucken, ohne Etiketten hinzuzufügen. Der SP400X kann auf fast jedes Material drucken, einschließlich Pappe, Verpackungsband und Glas. Er kann die Produktivität beim Sortierungs- und Etikettierungsvorgang drastisch erhöhen, was zu erheblichen Einsparungen bei Papier und Ressourcen führt.

Über Handheld

Die Handheld Group produziert robuste Mobilcomputer, Tablets und Handgeräte. Handheld und seine Partner bieten weltweit komplette Mobilitätslösungen für Unternehmen in Branchen wie Logistik, Geomatik, Forstwirtschaft, öffentlicher Verkehr, Versorgung, Bauwesen, Instandhaltung, Bergbau, Militär und Sicherheit an. Die Handheld Group verfügt über Niederlassungen in Finnland, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Italien, Deutschland, der Schweiz, Australien und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter handheldgroup.com/de (https://www.handheldgroup.com/de/?utm_sou rce=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=SP400XProject)

