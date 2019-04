Hangzhou profiliert sich als MICE-Destination der New Economy für Käufer in Singapur

Singapur - Eine Roadshow mit dem Ziel, Hangzhou als die Destination für Konferenzen der "New Economy"-Branchen zu fördern, wurde im Singapore Marriott Tang Plaza Hotel am 20. März abgehalten. Die Veranstaltung ist Teil der jüngsten Bestrebungen von Hangzhou, ...

Singapur - Eine Roadshow mit dem Ziel, Hangzhou als die Destination für Konferenzen der "New Economy"-Branchen zu fördern, wurde im Singapore Marriott Tang Plaza Hotel am 20. März abgehalten. Die Veranstaltung ist Teil der jüngsten Bestrebungen von Hangzhou, seine internationale Präsenz im Sektor Konferenzen, Events, Tagungen und Messen (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions, kurz: MICE) weiter auszubauen.

Singapur ist ein wichtiger Zielmarkt für Hangzhou, denn die chinesische Stadt tritt in die nächste Phase der Entwicklung ihres MICE-Sektors ein. Laut einem Bericht der International Congress and Convention Association (ICCA) belegt Singapur weiterhin den Spitzenplatz unter den Städten für internationale Tagungen und Kongresse im Asien-Pazifik-Raum. Singapur zeichnet sich durch eine große Zahl von professionellen Konferenzveranstaltern sowie eine ausgereifte Wertschöpfungskette in der MICE-Branche aus und verfügt neben dem von Käufern gewünschten Ressourcenzugang auch über einen jahrelangen Erfahrungsschatz bei der Veranstaltung und Organisation von MICE-Events. All dies sind entscheidende Faktoren für die Initiative von Hangzhou, die eigene MICE-Branche erheblich auszudehnen und zu verbessern. Die Roadshow - Hangzhous bisher erste Werbeaktion für sein MICE-Angebot in Singapur - soll für die chinesische Stadt unterstützend wirken, um ihre Wettbewerbsfähigkeit im gesamten Sektor zu stärken.

Die Roadshow, die von Business Events Hangzhou in Partnerschaft mit acht führenden MICE-Serviceanbietern organisiert wurde, bot eine umfassende Präsentation für 28 in Singapur niedergelassene Käufer von MICE-Serviceleistungen und zeigte auf, warum Hangzhou die bevorzugte Destination für Konferenzen der "New Economy" sein sollte. Abgesehen von der weltweit bekannten landschaftlichen Schönheit und einem tiefgehenden kulturellen Erbe hat Hangzhou für sich entscheidende Vorteile aufgebaut im Hinblick auf die Entwicklung für intelligentes Internet, Finanztechnologie und nachhaltige Energien, neben den kulturell orientierten Kreativbranchen und dem neuem Einzelhandel. Die Kombination aus der wachsenden Präsenz sowohl im MICE-Sektor als auch in Bereich "New Economy" hat einen gegenseitigen nutzbringenden Kreislauf geschaffen.

Liu Ping, die MICE-Botschafterin für Hangzhou, erläuterte die innovative Herangehensweise der Stadt. Sie hielt eine Präsentation über einige der attraktiven Tourismusprodukte und stellte beispielhafte MICE-Fälle, die leistungsstarken Kompetenzen der lokalen Serviceanbieter und die vorteilhaften staatlichen Maßnahmen in den Blickpunkt. Daniel Chua, Gründer und CEO der Unternehmensgruppe AONIA und ein Konferenzveteran, richtete sich währenddessen gemeinsam mit Anthea Tan, Vice President von SACEOS (Singapore Association of Convention and Exhibition Organisers and Suppliers), an die in Hangzhou niedergelassenen MICE-Serviceanbieter in einem Seminar zum Thema, wie Veranstaltungsanbieter und die Käufer dieser Dienstleistungen von den schnell wachsenden MICE-Destinationen profitieren können. Die acht Serviceanbieter aus Hangzhou bekundeten ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit in Singapur beheimateten Veranstaltungsservice-Käufern und Käufern aus Unternehmen.

Als aufstrebende Destination für Konferenzen der "New Economy" hat Hangzhou sein Engagement für den kontinuierlichen Wandel der Stadt in eine hervorragende Destination für internationale Konferenzen intensiviert, während gleichzeitig Verbesserungen der gesamten damit verbundenen Serviceleistungen weiter angekurbelt wurden, um allen internationalen Standards gerecht zu werden. Dadurch soll die Stadt schrittweise den Übergang von einem Ort, der überwiegend Kunden aufgrund der touristischen Ressourcen und Vorteile anzieht, zu einer Stadt vollziehen, die auch durch ihre Vorteile für Wirtschaftszweige ein starkes Verkaufsargument vorweisen kann.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/843389/Business_Events_Hangzhou.jpg

OTS: Business Events Hangzhou newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122618 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122618.rss2

Pressekontakt: Liying Zhang +86-10-8421-1113-1030