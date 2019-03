Hans Kleser: Man muss jetzt rasch und selbst etwas tun gegen die schleichende Enteignung von Vermögen

Das goldene Jahrhundert hat bereits begonnen! So zumindest die Erkenntnis nach Lektüre des ersten Teils des kostenlosen E-Books von Hans Kleser, einem der profundesten heimischen Investmentberater und Vorstandsvorsitzender der G Deutsche Gold AG https://deutsche-gold.ag. "99 Prozent der Menschen handeln ohne genaues Wissen über den Finanzmarkt und wundern sich, wenn das andere ein Prozent die Gewinne absahnt. Wissen ist Macht und daher möchte ich mit meinem E-Book für besseres Verständnis bei Goldanlage und Sachwerten liefern und die Frage beantworten, wo Kapital noch sicher ist, um sich gegen die schleichende Enteignung von Vermögen abzusichern", so Hans Kleser.

Eltville (pts004/15.03.2019/08:45) - Das goldene Jahrhundert hat bereits begonnen! So zumindest die Erkenntnis nach Lektüre des ersten Teils des kostenlosen E-Books von Hans Kleser, einem der profundesten heimischen Investmentberater und Vorstandsvorsitzender der G Deutsche Gold AG https://deutsche-gold.ag. "99 Prozent der Menschen handeln ohne genaues Wissen über den Finanzmarkt und wundern sich, wenn das andere ein Prozent die Gewinne absahnt. Wissen ist Macht und daher möchte ich mit meinem E-Book für besseres Verständnis bei Goldanlage und Sachwerten liefern und die Frage beantworten, wo Kapital noch sicher ist, um sich gegen die schleichende Enteignung von Vermögen abzusichern", so Hans Kleser.

Er ist vor allem durch seine Medienauftritte und mit der Installierung des 1. Goldautomaten in Deutschland bekannt. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit der werthaltigen und gewinnbringenden Anlage von Vermögen. Das Wissen daraus ist in das E-Book eingeflossen und der erste Teil jetzt als Download abrufbar: https://hans-kleser.de

Vernichtender Hebel der weltweiten Geldvernichtung: die USA-Staatsverschuldung

Die neoliberale Geldpolitik der Amerikaner (vor allem, seit der Regierung Reagan) verursachte den heutigen unglaublichen Schuldenberg der USA von aktuell 21 Billionen US Dollar. Auch wenn der US Dollar derzeit noch als Weltwährung fungiert, werden im Hintergrund bereits die Weichen gestellt für eine neue Weltwährung. Dafür deckt sich China seit einigen Jahren massiv mit Gold ein. Kleser: "Für mich und meine Kollegen aus der Finanzbranche ist es daher nur noch eine Frage der Zeit, bis es zu einer goldgedeckten chinesischen Weltwährung kommen wird. Vom Kommunismus zum größten kapitalistischen Staat der Welt in weniger als 30 Jahren - Respekt. Was danach kommt und wie sehr der Euro crasht. keiner weiß es. Elementare Vorsorge ist daher die einzige Möglichkeit, sich davor zu schützen."

Wissen ist Macht und macht sicher

Das E-Book von Hans Kleser bedeutet vertieftes Hintergrundwissen über die Zusammenhänge des Geld- und Schuldensystems zu erfahren, um selbst bessere Rückschlüsse auf die Zukunft zu treffen, in der Gold wieder zu altem Glanz kommen wird. "Ich will, dass meine Leser diese goldene Jahrhundert-Chance verstehen lernen, um adäquat handelnd und vorsorgen zu können. Wer dies für sich nutzt, wird großes Vermögen dann haben, wenn andere ohne dieses Wissen, leider sehr viel Vermögen verlieren werden", so Sachwertexperte Hans Kleser.

Gold: Wertstabil seit Jahrtausenden und auch in Zukunft mit guten Renditechancen

G Deutsche Gold AG-Vorstandsvorsitzender Hans Kleser: "Ich unterstütze meine Kunden bei der Sicherung ihrer Werte und biete exklusiv in Deutschland individuelle Anlagemöglichkeiten in die seit Jahrtausenden begehrtesten Sachwerte Gold und Diamanten. Neu hinzu, kommen so seltene Metalle wie Rhodium und Palladium. Dabei handeln wir immer nach unserer Firmenphilosophie: nachhaltige Verantwortung durch Werte."

Als ehemaliger Fondsmanager, Direktionsleiter der Deutsche Vermögensberatung und ehemaliger Landesdirektor eines Versicherungskonzerns weiß Hans Kleser um die Vergänglichkeit des Geldes und die Wertbeständigkeit von Gold und Sachwerten, die auch in größten Krisen sicher sind und noch dazu auch Rendite bringen - im Schnitt 12 % p.a. in den letzten Jahren. "Gold kann durch nichts ersetzt werden - auch nicht in den nächsten Jahrhunderten", so der Autor des E-Books Hans Kleser "Die goldene Jahrhundert Chance". Downloadlink: https://hans-kleser.de

Information und Anfragen rund um das Thema Sachwerte: G Deutsche Gold AG E-Mail: info@deutsche-gold.ag Web: https://deutsche-gold.ag

