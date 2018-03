Hashchain Technology Inc.: stimmt für Förderung der Initiativen zur Wahrnehmung der Dash-Kryptowährung in Brasilien, Venezuela und Afrika

Hashchain Technology Inc., CA41809W1068

HashChain Technology stimmt für Förderung der Initiativen zur Wahrnehmung der Dash-Kryptowährung in Brasilien, Venezuela und AfrikaVANCOUVER, British Columbia, 19. März 2018. - HashChain Technology Inc. ("HashChain" oder das "Unternehmen") (TSXV: KASH) (OTCQB: HSSHF) meldete heute ihre Abstimmung zur Genehmigung von Dash-Vorschlägen, die entworfen wurden, um den Aufbau einer Präsenz der Kryptowährung in Brasilien, Venezuela und Afrika zu unterstützen und die Wahrnehmung dieser zu fördern. HashChain besitzt einen Dash-Masternode, der dem Unternehmen Abstimmungsprivilegien bei Budgetvorschlägen gewährt, die aus Dashs Kasse gezahlt werden und bei wichtigen Entscheidungen, die diese Währung betreffen. HashChain stimmte ebenfalls vor Kurzem für zwei andere Dash-Vorschläge zum Aufbau einer Dash-Akademie und zur Entwicklung eines Zahlungssystems für den Einzelhandel im Vereinigten Königreich.

"Dash ist eine geniale Kryptowährung, die das Potenzial zur Veränderung von Gesellschaften auf viele Arten besitzt und HashChain glaubt, dass sie in Brasilien, Venezuela und auf dem afrikanischen Kontinent besonders einflussreich sein wird, wo bestimmte Fiat-Währungen Wohlstand und Wachstum verhindern," sagte Patrick Gray, CEO und Gründer von HashChain. "Die Initiativen bieten eine stärkere Präsenz in diesen Gegenden und werden Dash als eine Währung etablieren, die sie einfach annehmen."

Der erste genehmigte Dash-Vorschlag wird 16 Dash über einen Zeitraum von sechs Monaten budgetieren, um einen Dash YouTube-Kanal und die Verbreitung über soziale Netzwerke nach Brasilien zu bringen. Der Wert der 16 Dash liegt bei ungefähr 8.500 CAD basierend auf Dashs Preis von 531,24 CAD am 15. März 2018. Der Inhalt, der auf Facebook, Instagram, Twitter, SoundCloud, Twitch und anderen beworben wird, umfasst:

- Ein tägliches Dash-Analysesegment, "Dash Weekly News" an Sonntagen.

- Video-Anleitungen über die Währung und Kryptowährungs-Podcasts, die die Branchenschwergewichte vorstellen.

Der zweite genehmigte Dash-Vorschlag stellte insgesamt 108 Dash in etwas mehr als einem Monat zur Investition in zwei große Initiativen in Venezuela zur Verfügung. Der Wert der 108 Dash liegt bei ungefähr 57.374 CAD basierend auf Dashs Preis von 531,24 CAD am 15. März 2018. Das erste Event, "Help! There is a cryptocurrency in my soup!" (Hilfe! Da ist eine Kryptowährung in meiner Suppe), fand am 8. März 2018 vor einem Publikum von 250 Stakeholdern wichtiger venezolanischer Unternehmen statt. Das zweite Event ist die 6. Dash-Konferenz in der Landeshauptstadt Caracas und wird am 31. März 2018 stattfinden.

Der dritte und letzte genehmigte Vorschlag ist für Dash Africa ein bereits etabliertes Projekt und das größte und führende Outlet für mit Dash verbundenen Medien in Afrika. Es diente ebenfalls als die Plattform zur Einführung und Entwicklung erfolgreicher Projekte in mehreren afrikanischen Ländern. Dieser dreimonatige Vorschlag ist zum Teil retrospektiv, er zahlt für bereits durchgeführte Arbeiten und wird als ein Template für zukünftige Vorschläge dienen.

Dash Africa ist eine aktive Plattform, von der aus Dash auf dem afrikanischen Kontinent die Märkte mit hohem Potenzial für Kryptowährungen durchdringen kann, da viele afrikanische Länder unter Engpässen bei Fiat-Währungen leiden. Die Hauptkomponente der Plattform ist die Webseite von Dash Africa, ein ausgefeiltes und effektives Mittel zur Schulung, Information und Kommunikation mit einer wachsenden Dash-Gemeinschaft auf dem Kontinent. Der Vorschlag wird die Entwicklung und den Unterhalt der Webseite sowie andere Projekte unterstützen:

- Dash Waterfront Office - Gelegen im beliebten Touristenziel Cape Town Harbor der Hout Bay wird das Büro Informationen über Dash, Werbematerial, freies Wi-Fi und vieles mehr bieten.

- Autoreisen und Fahrzeug-Branding - Besuch von Universitäten und Veranstaltungen in Südafrika in einem Fahrzeug mit Dash-Branding.

- Fortlaufende Finanzierung der Dash-Fusballmannschaft Leopards - Dash Africa wird weiterhin die lokale Fußballmannschaft finanzieren.

- Repräsentantenprogramm - Repräsentanten wird weiterhin Training, Finanzierung und Materialien angeboten, um ihre eigenen Meetups (Treffen) durchzuführen.

- Journalismus - Journalisten, die Inhalte für die Webseite bereitstellen, werden ein Stipendium erhalten.

- Förderung von Dash in traditionellen Gemeinschaften - Eingang in die traditionelle Gemeinschaft der Sparer zu finden, die einen Wert von über 2 Milliarden Dollar besitzt.

Im Oktober 2017 erwarb HashChain 1.000 Dash für insgesamt 280.000 USD. Zum Betrieb eines Masternode muss ein Investor mindestens 1.000 Dash in seinem Wallet haben. Durch Betrieb eines Masternode kann HashChain an der Abstmmung über Dash-Initiativen teilnehmen, die einen direkten Einfluss auf die Richtung des Netzwerks haben. Masternodes erlauben den Dash-Nutzern die Durchführung anonymer Transaktionen ("PrivateSend"). Sie ermöglichen ebenfalls dem Dash-Netzwerk sofortige Transaktionen ("InstandSend"), die Engpässe in der Blockchain beseitigen und Double-Spend-Proof-Fähigkeiten (Prüfung auf Doppelausgaben) bieten. Das Dash-Netzwerk vergütet zurzeit Masternodes mit 6,6 Dash pro Monat.

Ferner gibt das Unternehmen heute bekannt, dass es bestimmten Directors, Officers, Beratern und Mitarbeitern insgesamt 5.260.000 Aktienoptionen gewährt hat. Diese Optionen sind zu einem Preis von 0,50 Dollar pro Aktie über einen Zeitraum von fünf Jahren ausübbar und werden unverzüglich übertragen. Die Gewährung dieser Aktienoptionen unterliegt der Genehmigung der TSVX.

Über HashChain Technology Inc. HashChain ist ein Blockchain-Unternehmen und das erste börsennotierte (TSXV: KASH) kanadische Kryptowährungs-Mining-Unternehmen, das einen endgültigen Prospekt einreicht, der das stark skalierbare und flexible Mining-Verfahren für alle großen Kryptowährungen unterstützt. HashChain nutzt die kostengünstige nordamerikanische Stromversorgung, das kühle Klima und das Hochgeschwindigkeits-Internet: die Dreierkombination, die für einen Mining-Erfolg äußerst wichtig ist, um eine Wettbewerbsposition für die Maximierung der Anzahl von Mining-Erfolgen zu schaffen. HashChain betreibt zurzeit 100 Dash-Mining-Geräte, 770 Bitcoin-Geräte und hat weitere 3.000 Geräte erworben. Wenn alle Geräte in Betrieb sind, wird HashChain ungefähr 5,8 Megawatt an Strom verbrauchen. HashChain hat ebenfalls einen Dash Masternode für ungefähr 280.000 USD erworben, der eine zusätzliche Investition von 1.000 Dash-Coins benötigt. Zur Diversifizierung ihrer Geschäftsstrategie über das Krypto-Mining hinaus hat das Unternehmen ebenfalls NODE40 erworben, ein Blockchain-Technologieunternehmen, das NODE40 Balance ein neues SaaS-Produkt entwickelte, das die Steuererklärung hinsichtlich Kryptowährungen vereinfacht und präziser macht. Die Lösung erlaubt, Kryptowährungs-Nutzern und Händlern ihre Kapitalgewinne und Verluste präzise anzugeben. NODE40 ist ebenfalls der führende Masternode Server, der Provider für das Dash-Netzwerk hostet und nach einem zusätzlichen alternierenden Coin Masternode Hosting sucht.

HashChain Mining ist eine sich vollständig im Besitz der HashChain Technology Inc. befindliche Tochtergesellschaft mit Sitz in Albany, New York und Büros in Vancouver, Britisch Columbia und Genf, Schweiz.

Im Auftrag des Boards Patrick Gray CEO & Director

Für weitere Informationen:

HashChain Technology Inc. Larry Heinzlmeir Vice President, Marketing & Communications Larry@HashChain.ca Tel.: 604-537-8676

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

