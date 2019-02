14.02.2019 - 21:30 Uhr Hauptquartier in Queens: Amazon baut doch keine Zentrale in New York

25.000 Menschen sollten am neuen Standort für den weltweit größten Onlinehändler arbeiten, dafür kam New York bei den Steuern entgegen. Amazon stoppt das Vorhaben nun. Den vollständigen Artikel auf zeit.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick