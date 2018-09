HCL America feiert 30 Jahre Innovation in den USA

HCL America Inc, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von HCL Technologies (HCL), hat heute das 30-jährigen Jubiläum des Unternehmens in den USA bekanntgegeben. Dazu soll es bis Ende 2019 eine Reihe von Veranstaltungen in den US-amerikanischen Niederlassungen und in den Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, geben. In den letzten drei Jahrzehnten hat HCL in den USA ein lebendiges, starkes Ökosystem aufgebaut, das über 15.000 Mitarbeiter umfasst, inklusive 64 % lokal angestellter Arbeiter. Im US-amerikanischen Team von HCL sind in 21 Bundesstaaten und 114 Nationalitäten vertreten.

HCL nahm ferner signifikante Investitionen in Global Delivery Centers (Globale Lieferzentren) in den USA vor. Über eine Reihe strategischer Technologielabore wurden neue Verfahren, Anwendungen und Plattformen für globale Kunden geschaffen. HCL hat seine Lieferzentren seit 2008 von Cary (North Carolina) aus nach Frisco (Texas), Redmond (Washington), Jackson (Michigan) und Rochester (New York) ausgebaut.

„Ich gratuliere HCL Technologies zu dem starken Wachstum im Laufe der letzten 30 Jahre in den USA und zu einem Jahrzehnt in North Carolina“, sagte der Gouverneur von North Carolina, Roy Cooper. „Innerhalb dieser Zeit hat HCL sein Engagement in North Carolina durch die Schaffung lokaler Arbeitsplätze, die Weiterentwicklung der Kompetenzen der Mitarbeiter und die Einrichtung von Lieferzentren bewiesen. HCL hat sich zu einem wichtigen Bestandteil unserer Gemeinde entwickelt. Ich freue mich auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit mit HCL, um unsere Wirtschaft zu stärken und fähigere Talenten und bessere Beschäftigungschancen zu schaffen.“

„HCL war beim Einstieg in den US-amerikanischen Markt im Bezug auf technologische Entwicklung der Zeit voraus. Dadurch konnten wir ein umfassendes Ökosystem schaffen und mit zahllosen amerikanischen Kunden bei ihrer Technologie-Transformation zusammenarbeiten“, sagte C Vijayakumar, Präsident und CEO von HCL Technologies. „Zu unserem Wachstum beigetragen haben unsere Unternehmenskultur, bei der die Mitarbeiter zuerst kommen, die Förderung von Talenten, die Unterstützung der US-amerikanischen Regierung, die Kooperation mit vielen US-amerikanischen Hochschulen und akademischen Einrichtungen sowie das Engagement von HCL weiterhin in das lokale Ökosystem des Landes zu investieren.“

Zusammen mit diesen Bestrebungen macht die signifikante Präsenz von HCL in den USA fast 63 % des weltweiten Umsatzes von HCL in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar aus.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180917005825/de/