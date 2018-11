HCL Technologies feiert zehn Jahre Erfolg in Skandinavien

HCL Technologies (HCL), ein führendes globales Technologieunternehmen, feiert sein zehnjähriges Jubiläum in der Region Skandinavien. In diesem Zeitraum konnte das Unternehmen beachtliche Erfolge verzeichnen und Skandinavien wurde schließlich zum größten HCL-Markt in Europa. Heute beschäftigt HCL in Skandinavien mehr als 1.600 Personen aus 31 Ländern und bedient 55 transformative Großkunden, u. a. vier von sechs Unternehmen der Fortune Global 500 in der Region. Während mehrere bedeutende Meilensteine erfolgreich erreicht wurden, freut sich HCL auf die Zukunft und engagiert sich dafür, seine Kunden in Skandinavien beim Voranbringen von Innovationen und Wachstum zu unterstützen. Parallel zu der Feier gibt es eine Reihe von Initiativen aus diesem Anlass, beginnend mit der Eröffnung eines neuen Büros am skandinavischen Hauptsitz von HCL im Zentrum Stockholms.

Seit 2008 hat HCL wichtige Beiträge zur Unterstützung von Unternehmen in Skandinavien geleistet, die die digitale Transformation in Angriff nehmen wollen. Sie konnten so wettbewerbsfähiger werden und die operative Effizienz verbessern. Durch strategisches Engagement mit Kunden und Partnern unterstützt HCL Unternehmen dabei, ihre Geschäftstätigkeiten mit Design Thinking, Cybersicherheit, cloudnativen Diensten und der Einführung neuer Technologien wie Blockchain und künstlicher Intelligenz für das digitale Zeitalter neu zu erfinden und zu transformieren.

Einige der wichtigsten Meilensteine von HCL in Skandinavien:

Erfolgreiches, großflächiges Engagement für geschäftliche Transformation der drei größten Unternehmen der Region sowie der erfolgreichen Marken wie Nokia, Vestas, Electrolux, DNB, Statkraft und Husqvarna. Der größte Vertragsabschluss bzw. die größte Partnerschaft von HCL und einer der größten der Branche mit Volvo. Investition in zwölf Lieferzentren in der Region, die an der Spitze neuartiger Forschung und technischer Innovationen stehen. Höchste Auszeichnungen seitens der Branche, Partner und Kunden, darunter der Key to the Heart of Gothenburg Award im Jahr 2017 für eines der wichtigsten in Göteborg gegründeten Unternehmen, der IBM Sweden Partner of the Year Award 2017 für die erfolgreiche Partnerschaft im Bereich Mainframe und Shared Services sowie der SAP Nordic Quality Awards 2018 Gold Winner in der Kategorie geschäftliche Transformation für die Unterstützung von Vestas SAP-Initiativen. Unterstützung des Volvo Ocean Race 2017-2018 mit Bereitstellung von Infrastruktur für das Wettbewerbsdorf in zwölf Häfen weltweit für hochwertige Erlebnisse für mehr als 1,5 Milliarden Fans weltweit. Gemeinsame Veranstaltung und Sponsoring von Yoga-Events in Oslo, Stockholm und Göteborg zur Feier des Weltyogatages, in Zusammenarbeit mit der indischen Botschaft.

Mikael Damberg, Minister für Unternehmen und Innovationen, sagte: „Ich freue mich, beobachten zu können, wie weltweit tätige Technologieunternehmen in Stockholm investieren und wachsen und ich hoffe, das HCL seinen erfolgreichen Weg in Skandinavien weitergehen wird. Schweden gilt als eines der innovativsten Länder der Welt und um ganz vorne zu bleiben, müssen wir mehr internationale Unternehmen und Talente anziehen.“

„Wir freuen uns sehr über die Eröffnung eines neuen HCL-Büros in Stockholm“, so Anna Gissler, Geschäftsführerin der Geschäftsregion Stockholm. „HCL hat in vielfältiger Weise zur lokalen Community beigetragen, u. a. durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Einrichtung von Lieferzentren und als lebendiger Teil der Community.“

Jan Horsager, Forschungsleiter IDC Nordic, fügte hinzu: „Ich möchte HCL für die Etablierung einer starken Präsenz in Skandinavien in den vergangenen zehn Jahren danken. Das Unternehmen konnte in Skandinavien aufgrund seiner Lokalisierungsstrategie, seiner Investitionen in Mitarbeiter, seiner Konzentration auf den Kunden und seines Geschäftsmodells maßgebliches Wachstum verzeichnen. Ich wünsche HCL viel Erfolg bei der Umsetzung seiner flexiblen Geschäftsstrategie und Infrastruktur, um die Kunden in Skandinavien bei ihrer digitalen Transformation noch besser unterstützen zu können.“

Durch das rasante Wachstum von HCL in Skandinavien wird die Präsenz des Unternehmens in Europa weiter gestärkt. HCL beschäftigt hier mehr als 10.000 Mitarbeiter und bedient über 200 europäische Kunden.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181115005383/de/