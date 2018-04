HCL Technologies übernimmt Life-Sciences- und Consumer-Services-Anbieter C3i Solutions

HCL Technologies Limited (HCL), ein weltweit führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, hat heute die Übernahme von C3i Solutions, einem führenden Anbieter von Dienstleistungen zur Kundenbindung auf mehreren Kanälen für die Biowissenschafts- und Verbrauchsgüterbranche, von Merck & Co, Inc., in Kenilworth, New Jersey, USA (außerhalb der USA und Kanada unter dem Namen MSD geführt), bekannt gegeben.

Das Geschäft wird auch auf der Präsenz von HCL im Bereich Consumer Services aufbauen, insbesondere als einer der führenden Anbieter von fortschrittlichen Analysen, IdD und digitalisierten Prozessen für bessere Kundenerlebnisse. Die Beiträge von C3i Solutions werden umso wichtiger, je mehr sich die Branche in Richtung digitaler Verbindungen bewegt und auf starke, personalisierte Erlebnisse angewiesen ist.

„Die Kapazitäten von C3i bieten HCL ein innovatives und komplementäres Dienstleistungsportfolio und eine breite Kundenbasis, um die Position von HCL als führendem Anbieter von Technologielösungen für die Biowissenschafts- und Verbrauchsgüterbranche weiter zu stärken. Diese Akquisition wird es HCL ermöglichen, seine Life-Sciences-Kunden dabei zu unterstützen, sich stärker an Patienten zu orientieren und Lösungen für die digitale Revolution in ihrer Branche zu entwickeln“, sagte C. Vijayakumar, Präsident und CEO von HCL Technologies. „Wir haben uns auch aufgrund der Stärke des Managementteams und des Personalbestands für C3i entschieden und freuen uns, sie in der HCL-Familie willkommen zu heißen.“

„HCL teilt die Vision von C3i Solutions, innovative Dienstleistungen mit Ausrichtung auf ein exzellentes Kundenerlebnis anzubieten, weshalb wir finden, dass HCL ideal zu C3i Solutions passt“, sagte Joel Morse, Präsident von C3i Solutions. „Unsere Mitarbeiter und Kunden profitieren nicht nur von der Stärke des Produkt- und Dienstleistungsportfolios von HCL, sondern auch von der hohen technologischen Kompetenz und dem innovativen Ansatz von HCL, die es uns ermöglichen, weiterhin den hochwertigen und wertschöpfenden Support zu bieten, der unser Markenzeichen ist.“

