HDF Energy gibt Meridiams Investition in CEOG bekannt, das derzeit größte Kraftwerkprojekt weltweit, bei dem intermittierende erneuerbare Energie unter Einsatz von Wasserstoff gespeichert wird

Das CEOG-Projekt (CEOG: Centrale Électrique de l'Ouest Guyanais) hat mit Meridiam einen neuen Eigenkapitalpartner – einen langfristigen Investor, dessen Transition Fund für Infrastrukturprojekte bestimmt ist, die im Zusammenhang mit dem Energiewandel stehen. Dieser Schritt treibt die Entwicklung des Projekts voran, dessen Inbetriebnahme für das Jahr 2020 geplant ist und den Einwohnern im westlichen Französisch-Guyana stabile, umweltverträgliche Elektrizität liefern soll.

Der Erfinder des Renewstable®-Kraftwerks, HDF Energy, ist der weltweit führende Erzeuger einer stabilen Stromversorgung aus intermittierenden Energiequellen. Das Unternehmen verfügt über eine 55-MW-Photovoltaik-Anlage mit der weltweit größten auf Wasserstoff basierenden Speicherkapazität für erneuerbare Energie – 140 MWh – in Kombination mit einer Batteriespeicherkapazität für Notfälle. Diese Kombination erlaubt eine stabile Stromversorgung auf lange Sicht aus 100 % sauberer Energie.

Das CEOG-Kraftwerk wird sich in der Stadt Mana befinden. Angeschlossen an das EDF-Werk in Saint-Laurent-du-Maroni wird es eine fixe elektrische Leistung von 10 MW am Tag (bis zum Abend) und 3 MW bei Nacht über eine Laufzeit von 20 Jahren erzeugen. Angesichts der stabilen und garantierten Stromerzeugung entspricht die Leistung des CEOG-Kraftwerks derjenigen von mit Diesel oder Gas befeuerten Kraftwerken, jedoch ohne solche Nachteile wie Umweltverschmutzung und Treibstofflogistik. CEOGs Strompreis wird unter den aktuellen Erzeugungskosten im westlichen Französisch-Guyana liegen, und zwar ohne Subventionen.

Der Baubeginn ist für Sommer 2019 geplant und die Anlage soll bis Herbst 2020 in Betrieb sein. CEOG schafft rund 100 Arbeitsplätze während der Bauphase und rund 30 feste, nicht migrierbare Arbeitsplätze während der 20-jährigen Betriebszeit der Anlage.

