26.02.2019 - 19:08 Uhr „Heaven bless you in your calm – my gentle friend“: Nachruf auf Mark Hollis

Offenbar am vergangenen Montag ist nach kurzer Krankheit Mark Hollis gestorben, der ehemalige Sänger und Komponist der Gruppe Talk Talk. Nach deren Auflösung löste er sich in der Öffentlichkeit selbst immer weiter auf. Dies ist ein Nachruf auf einen scheuen Visionär.Wenn jemand mit 64 Jahren stirbt, sagen die Menschen: Das ist zu früh. Mit 64 stirbt man nicht. Mit 64 nimmt man vielleicht ja doch noch mal eine Platte auf. Doch Mark Hollis, ein aus Tottenham stammendes Den vollständigen Artikel auf musikexpress.de lesen.