Heilbronner Stimme: Ministerpräsident Daniel Günther: Kinder sind Vorbilder für Politiker

Heilbronn - Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und gerade zum zweiten Mal Vater geworden, sieht Kinder als Vorbilder für Politiker. Der 45-jährige Christdemokrat sagte der "Heilbronner Stimme" auf die Frage, was man als Politiker von Kindern lernen beziehungsweise übernehmen könne?: "Den Zukunftsblick. Kinder beschreiben nicht nur Probleme, sondern versuchen sie zu lösen. Sie freuen sich über Erlebnisse, sind neugierig, sind gespannt darauf, was ihr Gegenüber zu sagen hat. Kinder nehmen sich auch noch nicht so wichtig. Kinder sind eher Vorbild für Politiker als umgekehrt."

Tochter Luise kam am vergangenen Samstag zur Welt. Der 45-jährige Günther und seine Frau Anke sind bereits Eltern der knapp dreijährigen Frieda.

Günther sagte weiter: "Die Familie ist unverzichtbar, sie ist mein Ruhepol. Ich achte sehr darauf, dass sie nicht zu kurz kommt. Morgens verlasse ich das Haus meistens erst um 8.30 Uhr - damit habe ich vor Arbeitsbeginn Zeit, die ich mit der Familie verbringen kann." Am Wochenende sei in der Regel ein freier Tag komplett für die Familie "reserviert" - in gut 70 Wochen als Ministerpräsident habe er es an 50 Wochenenden geschafft, diesen Tag terminfrei zu halten.

