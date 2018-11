22.11.2018 - 11:21 Uhr Heino: Er zieht nur an, was Hannelore will

Hamburg - Schlager-Star und Kult-Sänger Heino, 79, verrät in der aktuellen GALA (Heft 48/2018, ab heute im Handel), dass seine Frau Hannelore sich um seine Garderobe kümmert - und zwar bis ins Detail: "Hannelore legt mir jeden Tag die ... Hamburg - Schlager-Star und Kult-Sänger Heino, 79, verrät in der aktuellen GALA (Heft 48/2018, ab heute im Handel), dass seine Frau Hannelore sich um seine Garderobe kümmert - und zwar bis ins Detail: "Hannelore legt mir jeden Tag die Kleidung raus. Die Strümpfe, die Unterwäsche, Hemden, Pullover. So wie ich es anziehen soll und aufeinander abgestimmt. Sie hat ein Händchen dafür." Ein Veto dürfe er nicht einlegen: "Nein, dann kriege ich Ärger. Und bevor ich den bekomme, ziehe ich an, was die Hannelore will."