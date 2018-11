Helaba im dritten Quartal 2018 mit gutem Ergebnis

Frankfurt am Main - - Querverweis: Die vollständige Pressemitteilung inklusive Tabellen liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar - - Starkes Ergebnis im dritten Quartal mit 164 Mio. Euro - Nach neun Monaten Konzernergebnis ...

- Starkes Ergebnis im dritten Quartal mit 164 Mio. Euro - Nach neun Monaten Konzernergebnis vor Steuern von 364 Mio. Euro erzielt - Gute Portfolioqualität sorgt für weiterhin entspannte Risikolage - Sehr stabile Kapitalausstattung: CET-1 Quote liegt bei 15,3 Prozent

Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen hat in den ersten drei Quartalen 2018 ein Konzernergebnis vor Steuern von 364 Mio. Euro erzielt. Es liegt knapp unter dem Vorjahresergebnis von 381 Mio. Euro. Nach Steuern stieg das Konzernergebnis um 6 Mio. Euro auf 255 Mio. Euro (Vorjahr: 249 Mio. Euro). Im dritten Quartal erreichte das Konzernergebnis vor Steuern 164 Mio. Euro nach 143 Mio. Euro im Vergleichszeitraum.

"Nach einem verhaltenen Start ins Jahr befinden wir uns nach einem guten Ergebnis im dritten Quartal nun nahezu wieder auf Vorjahresniveau. Trotz intensiven Wettbewerbs und herausfordernden Rahmenbedingungen konnten wir uns am Markt gut behaupten. Die solide Ergebnisentwicklung ist Ausdruck der Stabilität unseres breit aufgestellten Geschäftsmodells. Vor diesem Hintergrund erwarten wir ein Vorsteuerergebnis auf Vorjahresniveau", so Herbert Hans Grüntker, Vorsitzender des Vorstands der Helaba.

Die enge Zusammenarbeit mit den Sparkassen sowie die solide Kapitalausstattung der Sparkassenfinanz-gruppe Hessen-Thüringen resultieren in einem gemeinsamen positiven Ratingausblick durch Standard & Poor's. Die Helaba gehört damit weiterhin zu den am besten gerateten Banken in Deutschland. Darüber hin-aus hat die Helaba im EU-weiten Banken-Stresstest 2018 erneut ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt und sich als stabiles Institut mit solider Kapitalausstattung erwiesen. Danach erfüllt die Bank die aufsichtlichen SREP-Anforderungen an die harte Kernkapitalquote inklusive aller Puffer.

