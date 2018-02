16.02.2018 - 00:07 Uhr Helene Fischer will am Freitag in Wien singen

Erleichterung bei Tausenden Fans: Nach sieben abgesagten Konzerten will Schlager-Star Helene Fischer (33, „Atemlos") am Freitagabend in Wien wieder auf der Bühne stehen. Der Auftritt in der Stadthalle finde statt, teilte der Veranstalter Semmel-Concerts am Donnerstagabend auf Facebook mit.