HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA eröffnet zweites Elektronikwerk in Indien

HELLA eröffnet zweites Elektronikwerk in Indien

Neuer Standort erweitert Produktionskapazitäten im schnell wachsenden indischen Markt

Lippstadt/Mehsana, 27. Februar 2019. Der global aufgestellte Automobilzulieferer HELLA hat ein zweites Elektronikwerk in Indien eröffnet. Mit der neuen Fertigungsstätte im indischen Mehsana, nördlich der Stadt Ahmedabad im Bundesstaat Gujarat, soll die steigende Nachfrage nach Elektronikkomponenten bedient und die Nähe zu lokalen Kunden gestärkt werden. Der Produktionsschwerpunkt des neuen Standorts wird zunächst auf Sensorlösungen für Fahrpedalgeber liegen und schrittweise um weitere Elektronikprodukte ergänzt werden. In der ersten Ausbaustufe wird das Werk eine Gebäudefläche von rund 5.000 Quadratmeter umfassen und perspektivisch bis zu 200 Mitarbeiter beschäftigen. Das hierfür erforderliche Investitionsvolumen beläuft sich auf einen unteren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.

"Indien gehört zu den größten und vielversprechendsten Automobilmärkten der Welt", sagte Dr. Rolf Breidenbach, Vorsitzender der HELLA Geschäftsführung. "Für HELLA spielt der indische Markt daher eine wichtige strategische Rolle. Mit der Eröffnung eines zweiten Elektronikwerks bekräftigen wir unser Engagement und legen damit zugleich den Grundstein für weiteres profitables Wachstum in einer der sich am stärksten entwickelnden Regionen weltweit."

Im Rahmen der Werkseröffnung, an der neben Vertretern des Unternehmens auch zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Politik teilnahmen, sagte Dr. Naveen Gautam, Mitglied der Geschäftsleitung Elektronik und verantwortlich für das Elektronikgeschäft von HELLA in Indien: "Die Fahrzeugproduktion ist in Indien in den letzten Jahren deutlich stärker gewachsen als im weltweiten Vergleich. Daneben werden gerade auch zentrale Markttrends wie Elektrifizierung und Digitalisierung die Nachfrage nach Elektroniklösungen weiter ankurbeln. Durch spezifische Produktlösungen für den indischen Markt und die Erweiterung unserer Kapazitäten werden wir den Bedarf nun noch besser bedienen können."

Aktuell beschäftigt HELLA in Indien insgesamt über 1.500 Mitarbeiter an fünf Standorten, unter anderem in Chennai, Coimbatore, Dhankot, Gurgaon und Pune.

