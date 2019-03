HelloFresh SE: HelloFresh blickt auf sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurück und plant 2019 weiterhin mit starkem Wachstum

HelloFresh SE, DE000A161408

HelloFresh blickt auf sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 zurück und plant 2019 weiterhin mit starkem Wachstum

- Geprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2018: Starkes Umsatzwachstum auf EUR 1.279,2 Mio. (+41,4% im Vorjahresvergleich; Geschäftsjahr 2017: EUR 904,9 Mio.)

- Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge um 3,5 Prozentpunkte auf -4,3% im Geschäftsjahr 2018

- Positives bereinigtes EBITDA im vierten Quartal auf Gruppenebene (ohne Akquisitionen und den zuletzt gestarteten Projekten)

- Segment International: Erstmals positives bereinigtes EBITDA von EUR 14,9 Mio. für das gesamte Geschäftsjahr 2018

- Gute Prognose für 2019: Umsatzwachstum von ca. 25-30% (währungsbereinigt) erwartet

Berlin, 6. März 2019 - HelloFresh, der weltweit führende Anbieter für Kochboxen, bestätigt das starke Wachstum für das vierte Quartal sowie für das Geschäftsjahr 2018 und kündigt an, auch im Jahr 2019 weiterhin erheblich zu wachsen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2018 ein Umsatzwachstum von rund 41% auf EUR 1.279,2 Mio., was einem bereinigten Umsatzwachstum von ebenfalls 41% entspricht (ohne Akquisitionen). Für das Geschäftsjahr 2018 befindet sich das bereinigte EBITDA auf Gruppenebene mit EUR -54,5 Mio. und einer bereinigten EBITDA-Marge von -4,3% am oberen Ende der mit den vorläufigen Zahlen veröffentlichten Spanne. Im Jahresvergleich hat sich die bereinigte EBITDA-Marge damit um 3,5 Prozentpunkte (von -7,7% im Geschäftsjahr 2017) erheblich verbessert. Im vierten Quartal 2018 war HelloFresh auf bereinigter EBITDA-Basis in allen Segmenten sowie auf Gruppenebene positiv (ohne Akquisitionen und die zuletzt gestarteten Projekte). Das Segment International verzeichnete bereits für das gesamte Jahr 2018 ein positives bereinigtes EBITDA von EUR 14,9 Mio. und eine bereinigte EBITDA-Marge von 2,7%.

"2018 war bisher unser erfolgreichstes Jahr. Wir haben das Angebot für unsere Kunden erheblich erweitert und verbessert, sowohl durch die Art und Auswahl der Mahlzeiten als auch durch Preise. Außerdem haben wir in jedem unserer Märkte die Marktführerschaft übernommen. Wir sind sehr stolz auf den großen Fortschritt bei unserer Mission, unser Produkt immer mehr Menschen zur Verfügung zu stellen und die Art und Weise wie sie essen nachhaltig zu verbessern.", sagt Dominik Richter, CEO und Mitgründer von HelloFresh.

Gute Prognose für 2019

Für das Jahr 2019 rechnet HelloFresh mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von ca. 25-30% und mit einer Deckungsbeitragsmarge von über 27,0%. Das Unternehmen geht auf bereinigter EBITDA-Ebene weiterhin davon aus, im Verlauf 2019, mit einer bereinigten EBITDA-Marge von -2% bis 1%, Break-even zu erreichen. Dieses Ziel soll durch die Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge in beiden operativen Segmenten erreicht werden.[1]

Ausgewählte Leistungskennzahlen

HelloFresh Gruppe

Q4 2018 Q4 2017 Y-o-Y FY 2018 FY 2017 Y-o-Y Aktive Kunden in Mio. 2,04 1,45 40,9% Anzahl Bestellungen in Mio. 7,4 5,4 37,0% 27,1 18,9 43,1% Gelieferte Mahlzeiten in Mio. 54,7 39,5 38,4% 198,4 137,4 44,4%

USA

Q4 2018 Q4 2017 Y-o-Y FY 2018 FY 2017 Y-o-Y Aktive Kunden in Mio. 1,09 0,89 22,6% Anzahl Bestellungen in Mio. 3,8 3,0 26,0% 14,9 10,6 40,7% Gelieferte Mahlzeiten in Mio. 25,2 20,7 21,7% 99,2 72,2 37,2%

International

Q4 2018 Q4 2017 Y-o-Y FY 2018 FY 2017 Y-o-Y Aktive Kunden in Mio. 0,95 0,56 70,2% Anzahl Bestellungen in Mio. 3,6 2,4 51,3% 12,1 8,3 46,3% Gelieferte Mahlzeiten in Mio. 29,4 18,8 57,0% 99,2 65,2 52,3%

Operative Kennzahlen

HelloFresh Gruppe

Q4 2018 Q4 2017 Y-o-Y FY 2018 FY 2017 Y-o-Y Umsatz in Mio. EUR 361,7 252,8 43,1% 1.279,2 904,9 41,4% Währungsbereinigter Umsatz 41,0% 46,8% Deckungsbeitrag in Mio. EUR* 105,6 65,1 62,5% 349,9 207,8 68,6% Deckungsbeitragsmarge in % des Umsatzes 29,2% 25,7% 3,5 Pp 27,4% 23,0% 4,4 Pp Bereinigtes EBITDA in Mio. EUR (2,9) (6,1) 51,9% (54,5) (70,1) 22,1% Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes (0,8)% (2,4)% 1,6 Pp (4,3)% (7,7)% 3,5 Pp

USA

Q4 2018 Q4 2017 Y-o-Y FY 2018 FY 2017 Y-o-Y Umsatz in Mio. EUR 195,4 150,7 29,6% 733,8 545,2 34,6% Währungsbereinigter Umsatz 25,7% 41,3% Deckungsbeitrag in Mio. EUR* 61,2 40,5 51,0% 207,4 125,6 65,1% Deckungsbeitragsmarge in % des Umsatzes 31,3% 26,9% 4,4 Pp 28,3% 23,0% 5,3 Pp Bereinigtes EBITDA in Mio. EUR (1,0) (0,7) (42,9)% (33,2) (40,5) 18,1% Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes (0,5)% (0,5)% (0,0) Pp (4,5)% (7,4)% 2,9 Pp

International

Q4 2018 Q4 2017 Y-o-Y FY 2018 FY 2017 Y-o-Y Umsatz in Mio. EUR 166,3 102,0 63,1% 545,4 359,6 51,7% Währungsbereinigter Umsatz 63,6% 55,3% Deckungsbeitrag in Mio. EUR* 45,6 26,6 71,4% 145,6 87,1 67,2% Deckungsbeitragsmarge in % des Umsatzes 27,4% 26,1% 1,3 Pp 26,7% 24,2% 2,5 Pp Bereinigtes EBITDA in Mio. EUR 9,5 2,8 239,3% 14,9 (9,5) 256,8% Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes 5,7% 2,7% 3,0 Pp 2,7% (2,6)% 5,3 Pp

*Abzüglich der Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen

Finanzkennzahlen auf Gruppenebene

Q4 2018 Q4 2017 FY 2018 FY 2017 Nettoumlaufvermögen (85,1) (62,1) (85,1) (62,1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 193,9 339,9 193,9 339,9 Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (26,2) (13,1) (50,2) (45,5)

Über HelloFresh

HelloFresh ist der weltweit führende Anbieter von Kochboxen, tätig in den USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada und Neuseeland. HelloFresh lieferte im 3-Monatszeitraum vom 1. Oktober 2018 bis 31. Dezember 2018 54,7 Millionen Mahlzeiten an 2,04 Millionen aktive Kunden weltweit aus. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ging im November 2017 in Frankfurt an die Börse. HelloFresh hat Büros in New York, Berlin, London, Amsterdam, Zürich, Sydney, Toronto und Auckland.[1] Der oben dargestellte Ausblick ist währungsbereinigt, basiert auf der aktuellen geografischen Präsenz des Unternehmens und berücksichtigt nicht die Auswirkungen von Änderungen im Wettbewerbsumfeld, mögliche Wechselkursschwankungen oder zusätzliche Akquisitionen.

