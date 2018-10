Helsinki expandiert: Wettbewerb „Helsinki High-Rise“ beendet

Der Wettbewerb „Helsinki High-Rise“ ist entschieden. Der von YIT eingereichte Entwurf „Trigoni“ wurde zum Gewinner des internationalen Architektur- und Realisierungswettbewerbs „Pasila Tower Area“ gekürt.

Helsinki High-rise competition proposal Trigoni by YIT. View towards Tower Square. Picture: YIT in collaboration with Architects Lahdelma & Mahlamäki Ltd. (Photo: Business Wire)

Mit dem von der finnischen staatlichen Immobiliengesellschaft Senate Properties und der Stadt Helsinki durchgeführten Wettbewerb „Helsinki High-Rise“ sollte zum einen ein hochwertiges Design für die Planung der Pasila Tower Area entwickelt werden. Zum anderen wollten die Veranstalter einen Bauträger für die so genannte Start-Up Area finden, in der zwischen 2020 und 2021 mit dem Bau der Pasila Tower Area begonnen werden soll. Dem Gewinner des Wettbewerbs wird angeboten, einen Vertrag über den Kauf des Projekteinführungsbereichs abzuschließen.

Der Gewinnerbeitrag Trigoni umfasst neun Hochhäuser, die auf der Südseite der Pasila-Brücke errichtet werden sollen. Zwei der Hochhäuser mit 51 bzw. 40 Stockwerken sollen in der Start-Up Area entstehen. Die Start-Up Area bietet eine genehmigte Grundfläche von ca. 67.000 Quadratmetern für Gewerbeflächen, Büroräume und Wohnungen. Der Wert der Start-Up Area beträgt ca. 500 Millionen Euro. Die gesamte Grundfläche der Pasila Tower Area, einschließlich Wohn-, Gewerbe- und Büroflächen, beträgt 150.000 bis 200.000 Quadratmeter.

„Helsinki befindet sich mitten in einer ehrgeizigen Transformation. Die Stadt bietet die perfekte Mischung aus wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit als Investitionsumfeld. Die Offenheit und Flexibilität von Geschäfts- und Verwaltungseinrichtungen – aber auch der Gesellschaft als Ganzes – sind ein Schlüsselelement von Helsinki. Die strategisch platzierte Pasila Tower Area stellt eine großartige Bereicherung für Helsinki dar. Der Wettbewerbsbeitrag von YIT bietet uns eine ausgezeichnete Grundlage für die vielseitige und verdichtete Stadtentwicklung“, erläutert Jan Vapaavuori, Bürgermeister von Helsinki.

„Das ausgezeichnete Ergebnis des Wettbewerbs „Helsinki High-Rise“ ist ein weiterer Beweis für die starke und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Stadt Helsinki, der finnischen Regierung und Privatunternehmen. Ziel des Central Pasila-Bauvorhabens ist die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Helsinki selbst sowie des Großraums Helsinki. Für das Bauvorhaben nahe des zentralen Geschäftsviertels von Helsinki bieten sich optimale Bedingungen: Es befindet sich an einem wichtigen Knotenpunkt für den öffentlichen Transport und ist direkt an den Flughafen von Helsinki angebunden“, erklärte Jari Sarjo, CEO von Senate Properties.

Pasila – strategisch platziert

Das sich drastisch verändernde Bebauungsgebiet Pasila liegt drei Kilometer nördlich vom Stadtzentrum Helsinkis entfernt, wo sich das expandierende Geschäftsviertel befindet. Pasila hat sich bereits zu einer beliebten Adresse für Veranstaltungen des Nationalkonvents, für Behörden, Firmensitze und einflussreiche Niederlassungen aus den Bereichen Finanzen, Telekom, Gesundheitstechnologie und Medien entwickelt und beherbergt die größte Arena Finnlands für Hallensport.

Der strategische Standort Pasila verfügt zudem über eine ausgezeichnete Anbindung an das öffentliche Transportnetz. In 10 Jahren werden dort täglich 900 Züge, 400 Straßenbahnen und 850 Busse verkehren, die nahezu 50 Millionen Passagiere pro Jahr befördern. Unterstützt durch die finnische Regierung, die Stadt Helsinki und die ursprünglichen Grundstücksbesitzer, befindet sich die Central Pasila Area bereits inmitten eines massiven Wachstums. Einige Finanzmittel sind bereits in die Central Pasila Area geflossen, und bis 2021 werden die Gesamtinvestitionen einen Wert von 250 Millionen Euro erreichen. Bis 2040 soll Pasila etwa 30.000 Einwohner und über 50.000 Arbeitsplätze beherbergen. Damit würde sich gegenüber dem heutigen Stand die Anzahl der Arbeitsplätze verdoppeln und die Anzahl der Einwohner nahezu verdreifachen. Insgesamt soll eine Fläche von über einer halben Million Quadratmetern für neue Büro- und Gewerberäume geschaffen werden.

Die funktionellste Stadt der Welt mitten im Wandel

Die gut erschlossene Stadt Helsinki zählt zu den wachstumsstärksten Metropolen Europas. Bis 2050 wird die Bevölkerung im Großraum Helsinki von derzeit 1.450.000 auf über 1.800.000 steigen. In den kommenden zwanzig Jahren werden voraussichtlich zweistellige Milliardenbeträge in intelligenten Städtebau und ein noch effektiveres Transportsystem, insbesondere in die Schieneninfrastruktur, investiert. Helsinki ist außerdem Vorreiter in puncto Energieeffizienz und ein dynamischer Knotenpunkt für Startup-Aktivitäten.

Der Gewinnerbeitrag Trigoni des Wettbewerbs „Helsinki High-Rise“ wird am Dienstag, dem 9. Oktober 2018 um 10:00 Uhr am Helsinki Finland Stand (B1.320) auf der Expo Real präsentiert.

Weitere Informationen zum Wettbewerb „Helsinki High-Rise“ und Pasila:

Video: Pasila – The Heart of New Helsinki https://www.youtube.com/watch?v=lBW4gL2zkKg

Wettbewerb „Helsinki High-Rise” www.helsinkihighrise.fi

Fotos des Gewinnerbeitrag http://aineistopankki.hel.fi/l/2WxfGG22RFjV

Die funktionellste Stadt der Welt: Helsinki City Strategy 2017–2021

https://www.hel.fi/static/helsinki/kaupunkistrategia/helsinki_city_strategy_leaflet.pdf

