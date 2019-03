Helvetica Property Investors AG: Erfolgreiche Kapitalerhöhung des Helvetica Swiss Commercial Immobilienfonds

Helvetica Property Investors AG, CH0335507932

MedienmitteilungErfolgreiche Kapitalerhöhung des Helvetica Swiss Commercial ImmobilienfondsZürich, 26. März 2019 - Helvetica Property teilt mit, dass die Kapitalerhöhung des Helvetica Swiss Commercial Immobilienfonds (HSC) deutlich überzeichnet war und damit erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Der Emissionserlös beträgt rund CHF 75 Millionen.

Die vom 04. bis 22. März 2019 für den HSC Fonds durchgeführte Kapitalerhöhung stiess bei Anlegern wieder auf grosses Interesse. Erneut war das Interesse der Anleger so gross, dass die Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet wurde. Neben den Zeichnungen von bestehenden Anlegern werden auch neue Anleger bedient und in den Investorenkreis aufgenommen.

Die Kapitalerhöhung wurde kommissionsweise (best effort basis) im Rahmen eines Bezugsangebotes in der Schweiz durchgeführt. Während der Bezugsfrist fand kein offizieller Bezugsrechtshandel statt. Bei einem Bezugsverhältnis von vier zu eins wurden innerhalb der am 22. März 2019 abgelaufenen Bezugsfrist 694 856 Anteile zu einem Ausgabepreis von CHF 110.66 je Anteil gezeichnet. Somit befinden sich insgesamt 3 474 281 Anteile im Umlauf, die ausserbörslich durch die Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, gehandelt werden.

«Die erfolgreiche Aufnahme von neuem Kapital in einem sehr kompetitiven Markt, ist nicht selbstverständlich. Umso mehr macht mich die hohe Nachfrage nach dem HSC Fonds seitens professioneller Anleger, insbesondere auch neuer Investoren, unheimlich stolz», sagt Hans R. Holdener, CEO und Managing Partner.

Die Liberierung der neuen Anteile wird am 28. März 2019 erfolgen. Der Emissionserlös wird im Rahmen der Anlagepolitik des Immobilienfonds in attraktive Immobilienwerte in der Schweiz zum weiteren Portfolioausbau investiert. Aufgrund bereits gesicherter Liegenschaften und der bestehenden Akquisitionspipeline werden die Mittel aus der Kapitalerhöhung kurzfristig investiert werden.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN Hans R. Holdener CEO und Managing Partner Telefon + 41 43 544 70 80 E-Mail hrh@helveticaproperty.com

Zuteilung der Kapitalerhöhung Anzahl der effektiv neu zu emittierenden Anteile 694 856 Emissionspreis CHF 110.66 netto je neuen Anteil Total der sich im Umlauf befindlichen Anteile 3 474 281 Anteile per 28. März 2019 Handel der Anteile 694 856 neuen Anteile werden per 28. März 2019 ausserbörslich durch Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, gehandelt. Liberierungsdatum 28. März 2019 Valorennummer der Anteile 33550793 ISIN der Anteile CH0335507932 Ticker Symbol der Anteile HelvSwissComm

Über die Helvetica Property Investors AG

Helvetica Property Investors ist eine unabhängige Immobilien-, Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft, welche von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt ist. Helvetica Property Investors deckt die gesamte Palette im Bereich Immobilienanlagen ab, darunter Anlagestrategien, Auswahl von Anlageobjekten, Strukturierung von Transaktionen, Übernahmen, Finanzierungen, Portfolioverwaltung und Verkäufe. Die Gesellschaft führt direkte und indirekte Immobilienanlagen in der Schweiz und verwaltet sie im Auftrag ihrer Kunden. Für den Helvetica Swiss Commercial Immobilienfonds hat sie die Fondsleitung inne und fungiert als Asset Manager.

Über Helvetica Swiss Commercial Immobilienfonds

Helvetica Swiss Commercial ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie Immobilienfonds, der sämtlichen Anleger offen steht. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die an einer steten Ausschüttung interessiert sind und zugleich Wertstabilität suchen. Das Fondsvermögen wird in Liegenschaften mit Wertsteigerungspotenzial in den wichtigsten Wirtschaftsräumen der Schweiz angelegt. Kern der Investments sind Immobilien, die nebst der attraktiven operativen Rendite potenziell unterbewertet sind. Die Fondsleitung verfolgt ein aktives Hands-on-Management, um zusätzlich zur bestehenden operativen Rendite verborgenes Potenzial der Objekte durch Revitalisierung, Sanierungen, Reduktion von Leerständen und Verlängerung von Mietverträgen auszuschöpfen und den Wert langfristig zu steigern. Angestrebt wird ein nach Regionen, Nutzungsarten, Objektgrössen und Mietermix breit diversifiziertes Portfolio.

